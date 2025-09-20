ＪＲＡプロモーションキャラクターで、京都競馬場１００周年のアンバサダーも務めている俳優の佐々木蔵之介（５７）が２０日、京都市下京区の東本願寺前・お東さん広場で開催された「京都競馬場開設１００周年記念セレモニー」に参加した。

和装して舞妓（まいこ）さんが先導する馬車に乗って登場。自身２度目の馬車体験だったが、過去に乗ったのは貨物用で、「ぜいたく過ぎます。馬には時代劇で乗せていただくのですが、こんな立派な馬車に乗せていただいたのは初めてです」と大興奮だった。京都出身とあって、「おこしやす。きょうはまだまだ暑いなか、ようお越しくださいました。おおきに。楽しんでってください」と、はんなりとした“京ことば”も披露。集まった１０００人を超える観客を喜ばせた。

元ＪＲＡジョッキーの細江純子さんや京都競馬場の甲田啓場長らとトークショーも実施。開設１００周年を迎えた京都競馬場では、「１００祭」と題してさまざまなイベントが行われるが、カレー好きの佐々木は「スパイシーダービーｉｎ関西」が気になる様子。「海外に長いこと行っていたので、武豊さんから是非食べてくださいと『ＹＵＴＡ ｃｕｒｒｙ』（武豊監修）を頂き、海外で食べました。ただ、第２弾の辛い方はとんでもなく辛い」と目を丸くしながら、「今度はぜひキーマカレーを！」と新商品もリクエストした。

秋華賞（１０月１９日・京都）当日には自身がプレゼンターを務め、実家の佐々木酒造も特別出店。ドローンショーなどイベントも数多く行われる予定となっている。「京都は３００年、４００年は当たり前。１００年はハナタレやと言われているので、１００年と言わず、２００年を考えて盛り上がっていってほしい。みんなが愛される京都競馬場になったらいいなと思います」と、熱い願いを込めたメッセージを送っていた。