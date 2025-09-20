「楽天２−１西武」（２０日、楽天モバイルパーク）

楽天が接戦を制し、３位・オリックスを３差のまま追走する。

終盤に抜群の安定感を見せるのが守護神・藤平だ。この日も１点リードの九回に登板し、２者連続三振など三者凡退で試合を締めくくった。試合後には「１発を打たれると、つないできてもらったものが全部台無しになる」と一発警戒の中で、「でもそういう中で、（西武の）上位打線は翔天さんとガキ（西垣）がしっかり抑えてくれた。四球を出したらやっぱり打順も１個繰り上げになりますし、ランナー出て逆転まで見えていたので、そこまで計算して、ストライクゾーンの中でほんと初球の入りと、追い込んでから球が浮かないようにっていうところは意識していました」と振り返った。

今季はこれで５８試合に登板し、２勝２敗、１０セーブ目に到達。７月１１日以来、２５試合連続無失点と抜群の安定感も光る。残すは１２試合。藤平は「そこは粘った時もありますし、今日みたいなピッチングができた時もある。積み重ねが１番中継ぎは大事だと思うんで続けていきたい」と意気込み、「いや、めちゃくちゃ楽しいっすね。こうやって順位を争えるっていうのは今しかできないことですし、それで３位になれたらもっともっと違う景色も見られると思う。プレッシャーに負けないようにやっていきたい」と話した。