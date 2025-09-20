フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「爆笑！万年Ｂクラス」。現役時代に５年以上連続でＢクラスを経験した苦労人の球界ＯＢたちが集結した。

阪神で長年、エースとして活躍した藪恵壹氏が登場。在籍した１１年でＢクラスが１０年、うち最下位が６年。誰もが認める球界屈指の好投手でありながら勝ち星に恵まれず「暗黒時代のエース」「悲運のエース」などと呼ばれた。

藪氏は「本当にまず（打線の）援護がないっていうのは…。だから６回の２アウト、ランナーなしから僕がカーンとライト前ヒット打って、チーム初ヒットみたいな。結構あった」と苦笑した。

さらに「ピッチングコーチは『とにかく０点に抑えろ！』と。『完封、完封、完封でいかないと勝てないぞ』と。１点とるのがやっとっていう打線でしたので」と話した。

藪氏は入団の初年度からフル回転。９勝９敗で新人王にも輝いた。「１年目は９勝９敗で。そんな大したことないんですけど…。計算したら１９勝してたんですよ。本当は、妄想の中だけですけど。最多勝とれてたんですよ」と笑わせた。

つづけて「２年目ですよね。そのとき（防御率２・９８）は７勝１３敗でした。その１３敗中ですね。大体、半分が完封されたんですよ。６試合。１点２点の得点が６試合。あとの１敗は僕の責任です」と訴えて、浜田を笑わせた。

浜田が「じゃあ、これ強いチームに入ってたら？っていうことですよね」と聞くと、藪氏は「巨人に行ってたら、たぶん２００勝して名球会に入ってましたね」と答え、スタジオを爆笑させていた。