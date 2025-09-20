À¾Éð¡¡ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯¤Ï10°ÂÂÇ¤Ê¤¬¤é2¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ë¤â¡Ä¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»Íµå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð1¡½2³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯¤¬º£µ¨9ÇÔÌÜ¡Ê6¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡5²ó2/3¤Ç10°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é2¼ºÅÀ¡£¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤òÂ¿¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Áö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤âÍ×½ê¤Ç¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤ÏÇ´Åê¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï0¡½0¤Î3²ó1»à¤Ç9ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¤ËÍ¿¤¨¤¿»Íµå¡£¤½¤³¤«¤é¾å°Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢2»à¸å¤Ë4Ï¢ÂÇ¤Ç2ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤ÎÂÀÅÄ·¯¤Ø¤Î»Íµå¤Í¡£ºòÆü¤â2¤Ä¡¢º£Æü¤â2¤Ä½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¾¸ý´ÆÆÄ¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï»î¹çÁ°¤ÎÂÇÎ¨¤¬¡¦159¡£·è¤·¤Æ¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¢¤Î»Íµå¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£