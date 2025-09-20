＜大相撲九月場所＞◇七日目◇20日◇東京・両国国技館

【映像】館内を驚かせた“天才”15歳力士の取組

身長168センチ、体重77キロの15歳“サラブレッド”力士が登場。相撲取りの中では体の線が細く、初々しい姿に視聴者が注目したが、取組が始まると一転、強く、そして冷静に相手に対応する相撲で観衆を魅了。「恐ろしい子！」「センスの塊」「15才つっよｗ」など驚きの声が上がった。

その15歳力士とは、第31代横綱の常ノ花のやしゃご（ひ孫の子）でもある東京・墨田区出身の序二段六十枚目・山野邊（出羽海）。常ノ花は大正末期から昭和初期にかけて活躍した力士で、史上初の幕内優勝10回に達したことでも知られる大横綱だ。

そんな山野邊は七日目、序二段五十七枚目・千代福（九重）と取組を行った。千代福は身長172センチ、体重154.5キロと体格差は倍以上。そんな相手に、山野邊は圧巻の相撲を見せて相撲ファンを沸かせた。

立ち合いバチンと真正面から当たった両力士だったが、山野邊は千代福の勢いを活かす形で肩透かしを決めた。一瞬の出来事だった。山野邊は2勝目、千代福は3敗目を喫した。

山野邊の勝利を受け、コメント欄には「恐ろしい子！」「センスの塊」「15才つっよw」「すごい」「上手い」「よく転がした」「いいね」「闘牛士みたいでカッコウ良かった」など驚きの声が寄せられていた。

（ABEMA/大相撲チャンネル）