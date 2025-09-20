¡ÚË½É÷·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦Âç¼ùÄ®¡¢¹ÈøÄ®¡¢Ëº¢Ä®¡¢±ºËÚÄ®¤ËÈ¯É½ 20Æü18:29»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å6»þ29Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤òÂç¼ùÄ®¡¢¹ÈøÄ®¡¢Ëº¢Ä®¡¢±ºËÚÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½½¾¡ÃÏÊý¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï¡¢21ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é21ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£Âç¼ùÄ®
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡Åì
¡¦³¤¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡25m/s
