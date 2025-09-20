¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É2ÆüÌÜ¤¬9·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÃ«¤½¤éÁª¼ê¤¬¡¢¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô½Ð¿È¤Î¿ÀÃ«¤½¤éÁª¼ê¤Ï¡¢15ÈÖ¥Ûー¥ë¤Î¥Ðー¥Ç¥£－¥Ñ¥Ã¥È¤ò¸«»ö¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢6¥Ðー¥Ç¥£ー¡¦1¥Ü¥®ー¤Î67¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢10¥¢¥ó¥Àー¤Î¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿ÀÃ«¤½¤éÁª¼ê¡§
¡Ö¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ê¥¹¥³¥¢¤ò¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿­¤Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×

¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ÓÌÚÍ¥ÆàÁª¼ê¡¢º´µ×´Ö¼ëè½Áª¼ê¡¢¾®Âì¿å²»Áª¼ê¤Î3¿Í¤¬9¥¢¥ó¥Àー¤Ç1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£