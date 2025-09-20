¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãÃæÄÅÀî WILD WOOD 2025¡ä¡¢SiM¤¬15Ç¯¤Ö¤êµ¢´Ô¡ÖÀ¤³¦¤ÇÆ®¤¦¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤È¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
SiM¤ÏÁ°Æü¤ÎÌë¡¢Åìµþ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤â¡¢ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤Î¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æº£Æü¡¢Èà¤é¤ÏÃæÄÅÀî¤Ë¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÈà¤é¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¹ÔÄø¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü14»þÈ¾¤ËÅìµþ¤«¤éÌó300kmÎ¥¤ì¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ëÀ¨¤µ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤ì¤«¤é¥Ñ¥ó¥¯¤Î²×Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤À¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹°ÊÁ°¤Ë¡¢Èà¤é¤Îµ¤ÎÏ¡¢ÂÎÎÏ¡¢¥Ð¥ó¥ÉÎÏ¤Ë¤Ï·ÉÉþ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÈè¤ì¤Ê¤ó¤ÆÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¿¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤À¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤ÆÁ°Æü¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¡ãÃæÄÅÀî WILD WOOD 2025¡ä¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤äÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÄìÎÏ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¸å¡¢¼«Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿´¶¾ð¤Ï¡¢´¶Æ°¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢°ÚÉÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º4¿Í¤Ï¡¢¡ÖANTHEM¡×¡ÖTxHxC¡×¡Öpaint sky blue¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥²¥¨¥Ñ¥ó¥¯¤Î¿¿¿ñ¤È¤¤¤¨¤ë½é´ü³Ú¶Ê¤ò3È¯Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖANTHEM¡×¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÀ¼¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ¼¤Á¤Ã¤µ¡ª¡×¤ÈMAH¤¬¶ì¾ð¤ò¤Ò¤È¤Ä¡£¡ÖTxHxC¡×¤Ç¤Ï¡Ö²ó¤ì¡¼¡ª¡×¤È¥µ¡¼¥¯¥ë¥Ô¥Ã¥È¤òÀú¤ê¡¢¡Öpaint sky blue¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥ì¥²¥¨¤ÇÍÙ¤ì¤ë¤Ã!?¡×¤È¼ÇÀ¸¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿´ÑµÒ¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÂ¥¤·¡¢¡Ö²»¤ò±Ë¤°¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¡×¤È¥ì¥²¥¨¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥êÊý¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹Ó¡¹¤·¤¯¤âÃúÇ«¤ËFools Gold¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËMAH¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÑ¤Ê·Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¤³¤³¡×¤ÈFools Gold¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼þÊÕ¤Îºî¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¢¤È¡¢¤Ò¤È°ÆÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤«¡¢Ë½¤ì¤¿¤¤Ï¢Ãæ¤ò¾å¼êÂ¦¤Ø¹Ô¤«¤»¡¢¸µ¡¹¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¼¼êÂ¦¤ò¥â¥Ã¥·¥å¶Ø»ß¤È¤¹¤ë¡¢¤³¤Î¾ì¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤òÉß¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÖBlah Blah Blah¡×¤òÅê²¼¡£¸«»ö¤Êº¹ÇÛ¤ÇÁ´°÷¤¬»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤ËSiM¤¬ÃæÄÅÀî¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡¼¡ª 15Ç¯Á°¡¢ÃæÄÅÀîBreath¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤ËÍè¤Æ°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦MC¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖËÁÆ¬¤ò2008Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½é´ü¶Ê¤Ç¸Ç¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò»×¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃæÄÅÀî¤Ø¤Î°¦¤ò¡Ö»à¤Í¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤Ë¹þ¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖKiLLiNG ME¡×¡£Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬Áð¤Î¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²»¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¥é¥¦¥É¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢SHOW-HATE(G)¡¢SIN(B)¡¢GODRi(Dr)¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»¤ÎÎ³¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢PA¤ÎÎÏÎÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Î¶¯¿Ù¤µ¤Ë¥Ø¥É¥Ð¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤¢¤È¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÇÈà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¤ÇSiM¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥ÖËÜ¿ô¤¬Â¿¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£½é¤á¤ÆSiM¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ë¿Í¤¬Â¿¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÃúÇ«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸±¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡£MC¤â¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÅÄ¼Ë¤ËÍè¤ë¤È¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÅÄ¼Ë¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Õ¥§¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÃÏ¸µ¡¦ÃæÄÅÀî¤ÎÏ¢Ãæ¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È¡¢º£ÆüÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬10Ç¯¸å¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡£¡Ö²¶¤é¡¢¤³¤Î15Ç¯¡¢ÃæÄÅÀî¤ËÍè¤Æ¤Ê¤¤´Ö¤Ë¡ÈÀ¤³¦¤ÎSiM¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·(¤Ç¤â¡¢È¯¸À¤ÎÆâÍÆ¤ÏÀµ¤·¤¤)¡¢³§¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥°¥Ã¤ÈÍè¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥ó¥É¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³ÃæÄÅÀî¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¡ÖÀ¤³¦¤ÇÆ®¤¦¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤È¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈMAH¤Ï¶«¤ó¤À¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿´Ñ¤¿¤¤¥ä¥Ä¤Ï¤É¤Ç¤«¤¤À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡¡²Î¤¨¤ë¤«¡¼!?¡×¤ÈÈà¤é¤ÎÀ¤³¦¿Ê½Ð¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖThe Rumbling¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡£¤³¤ÎÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Ê¤¤ÃÏ¸µÌ±¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÍÙ¤ì¤è¡¼¡ª ¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤Ê¥À¥ó¥¹¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¡ÖDO THE DANCE¡×¤ÇºÇ¸å¤Î¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤Ï¡¢Á°¤Î¶Ê¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¾å¼êÂ¦¤ÎµÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤ËµðÂç¤Ê¥â¥Ã¥·¥å¥Ô¥Ã¥È¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¶Ê¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£¤½¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤½¤¦¡¢¡Öf.a.i.t.h¡×¡£15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëSiM¤Îµ¢´Ô¤ò¡¢´ÑµÒ¤Ï¥â¥Ã¥·¥å¥Ô¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²Ö¤ÇÀ¹Âç¤Ë½Ë¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
取材・文●伊藤大志
撮影●木下マリ
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1 ANTHEM
2 TxHxC
3 paint sky blue
4 Blah Blah Blah
5 KiLLiNG ME
6 Dance In The Dark
7 Devil in Your Heart
8 The Rumbling
9 DO THE DANCE
10 f.a.i.t.h
¢£¡ãÃæÄÅÀî WILD WOOD 2025¡ä
9·î20Æü(ÅÚ)¡¡´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî¸ø±àÆâÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸
9·î21Æü(Æü)¡¡´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî¸ø±àÆâÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸
open10:00 / start11:00 / 21:00½ª±éÍ½Äê
´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô²Ø»ÒÀî1683-797
¡ÚDay1¡§9/20(ÅÚ)½Ð±é¼Ô¡Û¢¨A-Z½ç¡¡
¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¡¢Def Tech¡¢04 Limited Sazabys¡¢Hedigan¡Çs¡¢HEY-SMITH¡¢°ìÀÄãØ¡¢jo0ji¡¢JUN SKY WALKER(S)¡¢¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡¢KREVA¡¢Æü¿©¤Ê¤Ä¤³¡¢Nothing¡Çs Carved In Stone¡¢±üÅÄÌ±À¸¡¢¥ì¥¥·¡¢¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡¢SiM¡¢ÅÚ´ôËã»Ò¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢¥ì¥È¥í¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë¡ª¡ª(Opening Act)
¡ÚStar Guitar¡ÛDJ À¾»û¶¿ÂÀ(NONA REEVES)¡¢¿Ü±ÊÃ¤½ï(sunaga t experience)
¡ÚDay2¡§9/21(Æü)½Ð±é¼Ô¡Û¢¨A-Z½ç¡¡
ACIDMAN¡¢The BONEZ¡¢Chilli Beans.¡¢Dragon Ash¡¢GLIM SPANKY¡¢go!go!vanillas¡¢iri¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢Omoinotake¡¢Original Love¡¢Penthouse¡¢Rei¡¢¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡¢¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª with FUYU¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢w.o.d.¡¢µÈß·²ÅÂå»Ò¡¢Khaki (Opening Act)
