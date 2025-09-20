Ì¡²è¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤¬¤É¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«°ìÌÜ¤ÇÃµ¤»¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öcomix.fyi¡×
»¨»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥¬¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥ó¥¬¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤òÌµÎÁ¤ä¤ªÆÀ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡¦¥µ¥¤¥È¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤á¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇºÇ¿·ÏÃ¤òÂÔ¤Á¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¹¹¿·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ÈÃµ¤¹¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌÌÅÝ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤¬¡Öcomix.fyi¡×¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¡²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÎºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ö¤É¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤É¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤¬ÆÉ¤á¤ë¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¹¹¿·¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://comix.fyi/
comix.fyi¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥¬¤¬°ìÍ÷¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò·ÇºÜ¥µ¥¤¥È¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÃµº÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»î¤·¤Ë¡Ö´Æ¹ö³Ø±à¡×¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡Ö´Æ¹ö³Ø±à¡×¤Ï½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì2018Ç¯¤Ë´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡¢¥Þ¥¬¥Ý¥±¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Î3¥µ¥¤¥È¤ÇÌµÎÁ¹¹¿·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµÎÁ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃ¿ô¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ°ìÍ÷¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤«¤é¡ÖÂè227ÏÃ¡×¤ÈÀÄ¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÁªÂò¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥È¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
comix.fyi¤Ç¤Ï°ìÍ÷¤òÄ¯¤á¤ÆºîÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë°Ê³°¤Ë¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¡º÷µ¡Ç½¤äËÜÃªµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¦¾å¤Î¡Ö¥í¥°¥¤¥ó¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡ÖGoogle¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥°¥¤¥ó¤Ë´°Î»¤·¤¿¤é¡¢¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ë¡Ö¸¡º÷¡×¡ÖËÜÃª¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸¡º÷¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¸¡º÷¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î´ØÏ¢ºîÉÊ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤Ï¥Þ¥¬¥Ý¥±¤ÇºÇ¿·ÏÃ¤«¤é3½µÃÙ¤ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢comix.fyi¤Ë¤Ï¡ÖÂè1ÏÃ¡×¤Î¤ß¤¬ÌµÎÁ¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¼ÂÂÖ¤È°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·ÏÃ¤Î¹¹¿·¤¬comix.fyi¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡ÖËÜÃª¡×¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¹¿·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ä¤¹¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤¿¤é¡ÖËÜÃª¤ËÄÉ²Ã¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡ÖËÜÃª¤ËÅÐÏ¿ºÑ¤ß¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤éOK¡£
¥Ø¥Ã¥À¡¼¤«¤é¡ÖËÜÃª¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆËÜÃª¤ò³«¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºîÉÊ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
comix.fyi¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¤Ï°Ê²¼¤Î56¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£