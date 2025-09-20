Áð¤Ê¤®¹ä¼ç±é¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼´°À®¡ª¡¡¥¥ã¥¹¥È27Ì¾½¸·ë¡¢²¹¤«¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë
¡¡Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛËÜÊÔ±ÇÁü½é²ò¶Ø¡ª¡¡¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¸ÉÆÈ»à¤·¤¿Êý¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°ÍÍê¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦À¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£°äÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸Î¿Í¤ÎºÇ´ü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Áð¤Ê¤®±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ä»»ô¼ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤ÁÁíÀª27Ì¾¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡¢²¹¤«¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤òÆâÊñ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Èþ¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢Ã¸¤¤»ç¤¬¸÷¤Î¤è¤¦¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ý¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Ìò¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤äÀÕÇ¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¤Ò¤È¤Î»×¤¤¡É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£Áð¤Ê¤®¤Î²£´é¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÄ»»ô¼ù¤Î±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¿ÍÊªÁü¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î»ëÀþ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦Êª¸ì¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£Í¥¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Íß¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¸±¤·¤¤É½¾ð¡¢ÀäË¾¤ä¸å²ù¡¢¹¬¤»¤ä´õË¾¤Ê¤É¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÁ¡ºÙ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢¤«¤¹¤«¤ÇÃ¸¤¤¥È¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÈÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ï¡¢»ÄÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤Ë½É¤ë¡É¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Îº¬¸»Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¡¼¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡£¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î13Æü¤è¤êËè½µ·îÍË22»þÊüÁ÷¡£
