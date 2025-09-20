µÜËÜ¿µÌé¤¬Áª¤Ö2026Ç¯WBC¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤½¤í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡ßµÜËÜ¿µÌé
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤«¤éµÜËÜ¿µÌé¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Þ¤Ç¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤éÁª½Ð¤·¤¿11¿Í¤È¤Ï¡©
¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÌÚ¡Ë¡¡º£²ó¤Ï¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜËÜ¿µÌé¡Ê°Ê²¼¡¢µÜËÜ¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÂçÌÚ¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£DH¤â¤¢¤ê¤Ç¡£¤¸¤ã¤¢¤Þ¤º¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï£³¿Í¤Þ¤Ç¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µÜËÜ¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º»³ËÜÍ³¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡£
ÂçÌÚ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¤¤¤ä¡¢Î¾Êý¡ÊDH¤â´Þ¤à¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ïº£±Ê¾ºÂÀ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£µÆÃÓÍºÀ±¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢£³¿Í¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Èº£±Ê¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡£
ÂçÌÚ¡¡Á´°÷¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐµÜ¾ëÂçÌï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤«º£°æÃ£Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤È¤«ºÍÌÚ¹À¿Í¡Êºå¿À¡Ë¤âÆþ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£°æ¤Ê¤ó¤«¤Ï¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢·ë¹½ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡¤µ¤¢¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÜËÜ¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤Î¤ª´ã¶À¤Ë¤«¤Ê¤¦¿Í¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÇº¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤é¤·¤µ¡¢°ÂÄê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤«¤Ê¡£
ÂçÌÚ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Ï¡©
µÜËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥µ¥Ö¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºäËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤¡¡£
ÂçÌÚ¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¡©
µÜËÜ¡¡¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¸õÊä¤Ï¡Ë²¬ËÜ¡¢Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¥µ¥È¥Æ¥ë¤Ï³°Ìî¤Ë²ó¤½¤¦¤È»×¤¨¤Ð²ó¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤Î£³¿Í¤Î¤¦¤Á¥µ¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡²¬ËÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¼éÈ÷¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡£¤½¤Î£³¿Í¤Ç¥µ¡¼¥É¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ²¬ËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡¤¸¤ã¤¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬Â¼¾åÁª¼ê¡¢¥µ¡¼¥É¤¬²¬ËÜÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥»¥«¥ó¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¡©
µÜËÜ¡¡¥»¥«¥ó¥É¤ÏËÒ½¨¸ç¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤«¡¢ÂÀÅÄÌº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¡£
ÂçÌÚ¡¡¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡ËÒ¤Ç¡£
ÂçÌÚ¡¡ËÒÁª¼ê¤Î¤¢¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¤Ï¤¤¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦......¤¤¤Ê¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¹¬¤¤¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¹Åç¤ÎÌðÌî²íºÈ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¡¢¾®±à³¤ÅÍ¤¬¤â¤¦£±²ó¥·¥ç¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÁ°¤«¤é¾®±à¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ ÂÇ·â¤â¤¢¤ë¤·¡¢Â¤âÂ®¤¤¤Î¤Ç¡£¼éÈ÷¤â¥»¥ó¥¹Åª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤â¹þ¤á¤Æ¾®±à¡£
ÂçÌÚ¡¡¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µÜËÜ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤Æ¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡»Ä¤ë¤ÏDH¤È³°Ìî¤Ç¤¹¡£
µÜËÜ¡¡DH¤ÏÂçÃ«¤òÅê¼ê¤ÈÊ»ÍÑ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢³°Ìî¤Î3¿Í¤Ï¡©
µÜËÜ¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÏDH¤¬Â¿¤¯¤Æ¼éÈ÷µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤ò¼é¤é¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ¥é¥¤¥È¤Ë¥µ¥È¥Æ¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎëÌÚ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤Ê¡£¤¢¤È¤Ò¤È¤ê......¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µÜËÜ¡¡ ¤¢¤È¥µ¥ÖÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡¤Û¤«¤Ë¤âµÈÅÄÀµ¾°¤È¤«¡£
µÜËÜ¡¡¥²¡¼¥à¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤Ê¡£
ÂçÌÚ¡¡ÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬...¡£
µÜËÜ¡¡´ðËÜÅª¤ËËÍ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤«¤é¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂåÂÇ¤ò½Ð¤¹¤È¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼éÈ÷¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ ´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¥¢¥á¥Õ¥ÈÊý¼°¤Ç¤¹¤Í¡£ ¡Ö·¯¤¿¤Á¡¢¤Þ¤ºÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÂ·¤¨¤Ê¤¤¤È¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Á°²ó¤ÎWBC¤ò¤è¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ·è¾¡Àï¡¢£³¡Ý£²¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ Á´£µÅÀ¤Î¤¦¤Á£´ÅÀ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«£²ËÜ¡¢ÆüËÜ£²ËÜ¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤¯¤ë¤È¡¢Ï¢ÂÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ ¤Ç¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë£±ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤½¤í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤â¹ñºÝÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ËÁö¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉé¤±Â³¤±¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤À¤«¤é¡¢°ìºòÇ¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢·ª»³¡Ê±Ñ¼ù¡Ë¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ ¥µ¥Ö¤ËÃæÌîÂóÌ´¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þÅì¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥·¥ç¡¼¥È¡Ê¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÌ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ð¤«¤ê¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ËÍ¤Ï·ª»³¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âÂçÃ«¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ìîµå¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ Ìîµå¤Î´ðËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ ¤â¤Á¤í¤ó¡£¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡¢ÅÀ¤¬¼è¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬¤Ò¤È¤ê¤¯¤é¤¤¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤«»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡ º£¤Î»þÂå¤ËËÍ¤¬Á´À¹´ü¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò³ä¤â¤Ò¤È¤ê¤°¤é¤¤¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡ºÇ¸å¤ËµÜËÜ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂÇ½ç¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜËÜ¡¡¤â¤¦£¹ÈÖ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢ºäËÜ¡£ £±ÈÖÎëÌÚ¡¢ £²ÈÖ¶áÆ£¡¢£³ÈÖÂçÃ«...¤³¤³¤¬ÌÂ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ ¶áÆ£¤òÀè¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢ÂçÃ«¤òÀè¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¤¿¤À¡¢¶áÆ£¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÇ¤Ä¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¶áÆ£¤òÀè¤Ë¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÂçÃ«¤ò£³ÈÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¶áÆ£¤ò£²ÈÖ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¡¢"º£Æü¤Î´¶¤¸"¤À¤È£´ÈÖ¤Ï²¬ËÜ¤Ç¤¹¤Í¡£"º£Æü¤Î´¶¤¸"¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Êµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ËÂçÌÚ¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÌÚ ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªµ¤¸¯¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜËÜ¡¡£µÈÖÂ¼¾å¡¢£¶ÈÖ¥µ¥È¥Æ¥ë¡£
ÂçÌÚ¡¡¥µ¥È¥Æ¥ë¤Î£´ÈÖ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÎÎ¨¤âÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤Í¡££·ÈÖËÒ¡££¸ÈÖ¾®±à¡££¹ÈÖ¤¬ºäËÜ¡£
ÂçÌÚ¡¡¹ë²Ú¤Ç¤¹¤Í¡£ËÒÁª¼ê¤¬£·ÈÖ¤Ê¤ó¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡££¶ÈÖ¤Î¥µ¥È¥Æ¥ë¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º¸¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡WBC¤¬¤â¤¦¡¢ÍèÇ¯¤Ç¤¹¤«¡£Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ËÜ¤âÂ¼¾å¤â¸þ¤³¤¦¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ë¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬OK¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È......¡£Á°²ó¡¢µÈÅÄ¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊý¡¹¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Profile
µÜËÜ¿µÌé¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¡¿1970Ç¯11·î5Æü¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£1992Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢2008Ç¯¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢2012Ç¯¤Ë2000ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£2013Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£