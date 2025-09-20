¹á²»¡¢¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡¡¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤Î¹á²»¤¬20Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿¸«¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¹á²»¡¡ÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡¹á²»¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤ÇÈ±¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤Î½é¤á¤Æ¤À¡Á¡¡È±¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ªÍÎÉþ¤òÁª¤Ö¤Î¤âËèÆü¿·Á¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ª¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤òÌÀ¤ë¤¯À÷¤á¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ï10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥«¥ó¥Æ¥ì·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË23»þ¡Ë¤ò»£±ÆÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¡ÖÀä»¿»£±ÆÃæ¤Ç¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¡¢¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹á²»¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹õÈ±¤â¹¥¤¤À¤±¤É¤³¤Ã¤Á¤â¹¥¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿¸«¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ªÌÀ¤ë¤¤¹á²»¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¹á²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kanon420_official¡Ë
