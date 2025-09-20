Ã±¤Ê¤ëÆ®ÉÂµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼å¤µ¤òÊú¤¨¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡ØËþ·î¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡¡ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡¦ÎÐÆâ¾ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¿Í¤¬¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡Ù¡ÚÊæÂ¼¹° ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯10·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡²Î¿Í¤ÎÊæÂ¼¹°¤µ¤ó¤¬ÎÐÆâ¾ã¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï42ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÌÜ¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤«¤È¡×
¡¡ÎÐÆâ¾ã¤Ï»ëÌî¤¬¾¯¤·¤º¤Ä·ç¤±¤Æ¤¤¤¯ÉÂµ¤¤À¡£10Ç¯¡¢20Ç¯¤«¤±¤Æ¿Ê¹Ô¤·¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë40ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È20¿Í¤Ë1¿Í¤Î³ä¹ç¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¿¤ÎÂç¤¤Êº½»þ·×¤¬Á´¿È¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º½»þ·×¤¬ÌÜ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íî¤Á¤ëÂ®ÅÙ¤¬°ã¤¦¡£Ì¿¤Îº½»þ·×¤Ï¤Þ¤À»ÄÎÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤Îº½»þ·×¤Ï¤¹¤´¤¯Â®¤¯Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÉôÍî¤Á¤¤ë¤È¼ºÌÀ¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤ò¸¡ºº¤Î¤¿¤Ó¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡¡¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿»ëÌî¸¡ºº¥°¥é¥Õ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É·îÌÌ¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÏËþ·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¹õ¤¤¤È¤³¤í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò»þ·ÏÎó¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤ë¡£ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹ÔÂ®ÅÙ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤í¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡×
¢£¤¤¤Ä¤â¤ÎËÍ¤Î´¶¤¸¤È¤Ï°ã¤¦ÁÇ¤Ë¶á¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê²¼¤í¤·¤¿
¡¡¡ØËþ·î¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡¡ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡¦ÎÐÆâ¾ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¿Í¤¬¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡Ù¤Ï»ýÉÂ¤Ç¤¢¤ëÎÐÆâ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸ì¤ê²¼¤í¤·¤¿1ºý¡£
¡Ö°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤ÏÃÇ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌÜ¤Î¤³¤È¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢°å³Ø½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é1ºý¤È¤Ê¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£Æ®ÉÂµ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Î¼£ÎÅ¼«ÂÎ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤ÇÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤ÏÅö»ö¼ÔÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ïº£¤Þ¤ÇÈò¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×
¡¡ÊæÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿ÆÉ¼Ô¤Ê¤é¡¢º£²ó¤ÎËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¸ì¤ê¸ý¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸½¼Â¤ÈÆó½Å¼Ì¤·¤Ë¤·¤¿Ç¾Æâ¥ï¡¼¥ë¥É¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Ä¤é¤µ¤¬¥Ê¥Þ¤Ê·Á¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÌºÒ¤ä¿Æ¤Î»à¤ß¤¿¤¤¤Ê»ö¼ÂÀ¤Î½Å¤¤¤â¤Î¤ÏÊÑ·Á¤·¤Æ½ñ¤¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢¼èºà¤·¤Æ½ñ¤¯¤â¤Î¤â°Õ³°¤È¥À¥á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤â¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Æ½ñ¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Âºß¤Î¿Í´Ö¤Ë¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ýÉÂ¤â¤½¤ì¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Çº£²ó¤Ï¸ì¤ê²¼¤í¤·¤Ë¡£ºÇ½é¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎËÍ¤Ë¶á¤¤¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¤â¤¦1²ó¥Ù¥¿¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤ÇÊ¸¾Ï²½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎËÍ¤Î´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢Ãæ¿È¤Î¸ì¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥È¡¼¥ó¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤´¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¡×
¡¡¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÁÇ¤Ë¶á¤¤¡¢Ãæ¤Î¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÆ±¤¸ÉÂµ¤¤Î¿Í¤¬ÆÉ¤à¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¼ç¼£°å¤È¼£ÎÅ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÂÐÃÌ¤âÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¿Í¤âÆÉ¤à¤ï¤±¤Ç¡¢¥¢¥ì¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢42ºÐ¤Î»þ¡¢ÎÐÆâ¾ã¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖÉÂµ¤°ÊÁ°¡¢ÉÂµ¤°Ê¸å¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅ¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¡£Ëè·î¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤ò¼¨¤¹»þ·×¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤Ê¿Í´Ö¤Ç¡¢¤È¤â¤¹¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÝÎ±¤Ë¤¹¤ëÀ¼Á¤À¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢·ëº§¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ã»²Î¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÎÌ¤Ï½ñ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡²¿¤«¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤µ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼Á¤À¤È¡¢ºÇ½é¤Î¥É¥ß¥Î¤¬ÅÝ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È²¿¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£1¾¡¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ3²óÉé¤±¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦4²ó¤á¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¼ã¤¤»þ¤Ï¡¢¤ª´ê¤¤¤À¤«¤éºÇ½é¤Î1¾¡¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤È¿À¤Ëµ§¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¡£Îø°¦¤Ç¤â²¿ÇÔ¤·¤Æ¤â¤¬¤ó¤¬¤ó¹Ô¤±¤ë¥ä¥Ä¤È¤«¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤ÎÊý¤¬¥â¥Æ¤ë¤·¡¢¤¿¤È¤¨¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÍ§Ã£¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡£¤º¤Ã¤È¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¯¥»¤Ë¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬Á¡ºÙ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÈùÌ¯¤Ê¾å¤«¤é´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤è¡¢¥ª¡¼¥é¤È¤·¤Æ¡×
¡¡ÉÝ¤¤¤È¤«¼å¤¤¤È¤«¥À¥á¤Ê´¶¾ð¤À¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÀÚ¼Â¤ÇÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ï¤Ê¤¤¡£»×¤¨¤Ð¡ØÀ¤³¦²»ÃÔ¡Ù¤Ë¤·¤í¡Ø¸½¼ÂÆþÌç¡Ù¤Ë¤·¤í¡¢ÊæÂ¼¤µ¤ó¤Î½ñ¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾å¤ÃÌÌ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥¥ó¥°¤è¤ê¡¢¤è¤Û¤É¶¯¤¯¿´¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤ÆºÇÁ±¤ÎÀ¸³èÂÖÅÙ¤Ã¤Æ¤È¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ë¡¢TikTok¤È¤«¸«¤Á¤ã¤¦¤·¤µ¡×
¢£À¸¤È»à¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë
¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¼ã¤¤²Î¿Í¤Î¿Í¤È¶öÁ³²ñ¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ËËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤È°ì½ï¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤é´î¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤È¸À¤¦¤«¤é¤½¤ì¤Ïº¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¡É¤¸¤ã¤¢¡¢ÊæÂ¼¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤À¤é¤¤Ã¤È¤³¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í"¤Ã¤Æ3²ó¤¯¤é¤¤¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¼ã¤¤¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¤³¤Î¿Í¤Ï³Î¼Â¤ËÀè¤Ë»à¤Ì¡¢¤½¤Î¸å¤â»ä¤ÏÀ¸¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÃ»²Î¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡ÒÈù¾Ð¤ß¤¬°ú¤Ú»¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Û¤à¤é¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤À¤é¤È²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡Ó
¡Ö°ÊÁ°¤âÅö»þ80Âå¤Î²¬°æÎ´¤È¤¤¤¦µð¾¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ã¤¤¿Í¤¬¡É¤¢¤È10Ç¯À¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤á¤È¸À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ÆÀä¶ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó·É°Õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¬°æ¤µ¤ó¤Ï¡É¤¢¤È10Ç¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹á¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Æ°Î¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£²¬°æ¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î²Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë»à¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»à¤Ï¸å¤í»Ñ¤·¤«¸«¤»¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢»à¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤½¤Î¤¯¤é¤¤º¤Æñ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¼«Ê¬¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÃ¯¤â¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎËÜ¤ÏÀ¸¤È»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ã¤¤º¢¤è¤ê»à¤â¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÇ¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤·¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ë¾ùÅÏ²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ç¤Ï20Ç¯¤ÏÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤¦Ç¯ÎðÅª¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ê¤ó¤À¤È¡£¤½¤ì¤â°ì¼ï¤Î¾®¤µ¤Ê»à¤ÎÀë¹ð¤À¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÀÊ¤ò¾ù¤é¤ì¤ë»þ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤êÁ°¤ËËÍ¤Ï¤â¤¦Ç¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¡×
¡¡¡ÒÃÏ¾å¤È¤Ï»×¤¤½Ð¤Ê¤é¤º¤ä¡Ó¤È°ð³ÀÂÊæ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¸å¤Ë·èÄêÅª¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡£ËÍ¤¬»à¤ó¤À¼¡¤ÎÆü¤Ë±§Ãè¿Í¤¬Íè¤ë¤È¤«¡£¤¿¤È¤¨¤É¤ó¤Ê°¤¤±§Ãè¿Í¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤»»à¤Ì¤Ê¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤«¤é»à¤Ë¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤½¤ì¡¢¤¤¤¤¤Ê¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë½ñ¤³¤¦¡£ÍýÁÛ¤Î»à¡×
¡¡¤Þ¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò⁉
¡Ö¡Ø¸½¼ÂÆþÌç¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á´Á³¸½¼ÂÆþÌç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£º£²ó¤Î¤³¤Ã¤Á¤ÎËÜ¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤Î¡¢¸½¼ÂÆþÌç¤Ç¤¹¤è¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡áÂí À²Ì¦¡¢¼Ì¿¿¡á¼ï»Òµ®Ç·
¤Û¤à¤é¡¦¤Ò¤í¤·¡ü1962Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£²Î¿Í¡£90Ç¯¡¢Âè°ì²Î½¸¡Ø¥·¥ó¥¸¥²¡¼¥È¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯¡¢½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÀ¤³¦²»ÃÔ¡Ù¤ò´©¹Ô¡£³¨ËÜ¡¢ËÝÌõ¡¢ºî»ì¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£2008Ç¯¡ØÃ»²Î¤ÎÍ§¿Í¡Ù¤Ç°ËÆ£À°Ê¸³Ø¾Þ¡¢17Ç¯¡ØÄ»È©¤¬¡Ù¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò¥¨¥Ã¥»¥¤¾Þ¡¢ÍâÇ¯¡¢¡Ø¿åÃæÍãÁ¥±ê¾åÃæ¡Ù¤Ç¼ã»³ËÒ¿å¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ËÜ»ï¤Ë¤Æ¡ØÃ»²Î¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡£
