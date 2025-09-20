°¦¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢Ã»²Î¤ÇÅú¤¨¤ë¡¡°¦¤ò¤¦¤¿¤¦²Î¿Í¡¢½é¤Î»¶Ê¸½¸¡Ø¤È¤³¤í¤Ç¡¢°¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÚÎëÌÚÀ²¹á ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡°¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¼ª¤Ë¤¹¤ë¤È¤É¤³¤«Âç¤²¤µ¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ì¤É¡¢´¶¾ð¤¬È´¤º¹¤·¤Ê¤é¤Ì¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÅÓÃ¼¤ËÀ¸¿È¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¡Ò¼«Ê¬¼«¿È¤ò°¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¡Ó¡Ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤Ï¡©¡Ó¡Ò·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë°¦¤Ã¤Æ¡©¡Ó¡Ä¡Ä¡£ËÜ½ñ¤Î¾Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢°¦¤ÎÇº¤ß¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ç¡¢ÀÚ¼Â¤À¡£
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÇº¤ß¤Ï°¦¤Ë¼ýÚÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îø¤ÎÁêÃÌ¤äÉ×ÉØ¤Î¶òÃÔ¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤É¡¢Çº¤ß¤Îº¬¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°¦¡£¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢°¦¤¬ÄÏ¤ß¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ò¼«Ê¬¡Ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡È¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Ã»²Î¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡É¡£Ã»²Î¤òÆÉ¤ß¡¢¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¡¢°¦¤Ë¼ýÚÌ¤·¤Æ¤¤¤¯Çº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ã»²Î¤ò¤º¤Ã¤È±Ó¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡ÈÃ»²Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤òºîÃæ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È°¦¤¹¤ë¤³¤È¡É¤Ï¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¯¤ë²Î¤ÏÈó¾ï¤Ë°Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ã»²Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Îµ¤¤Å¤¤ò¡¢¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡£Ã»²Î¤ÏºÙÉô¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤äÂ¾¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¼Ô¤ò°¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¼«¿È¤Ë¤âº¹¤·¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡Æþ¸ý¤Î´ÇÈÄ¤Ë»°½½°ì¸Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¤¬¸÷¤ë°¦¤ÎÁêÃÌ½ê¡ÒBAR¡¡°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó¡£¤½¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï°¦¤ËÇº¤à¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÁêÃÌ¤ËÅ¹¼ç¤¬º¹¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã»²Î¡½¡½¡£Ï¢ºîÃ»ÊÔ¤ÎÇ¡¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤±¤ì¤É¡¢¾®Àâ¤Ç¤â¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ò¡¢¤³¤Î°ìºý¤Ï¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤Ê¤«¤ËÃ»²Î¤òÊÔ¤ß¹þ¤ó¤À¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ã»²Î¤Ë¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤âÃ»²Î¤ò¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤Ø¤È°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ¡¢Ã»²Î¤Î·Ð¸³¼Ô¤¬ÆÉ¤à¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦·Á¼°¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ò01 °¦¤Ï¤Ê¤¼¼º¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¯¤Î¡©¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Îø¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½÷À¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£Èà½÷¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹¼ç¤Ï°ì¼ó¡¢¤Þ¤¿°ì¼ó¤ÈÃ»²Î¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö°ì¾Ï¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸Þ¼ó¤Û¤É¤ÎÃ»²Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é²Î¤òº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢BAR¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÅú¤¨¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¡×
¡¡ÊæÂ¼¹°¡¢µÈÀî¹¨»Ö¡¢ÛÆÌî¹À°ì¡¢Àã½®¤¨¤Þ¡¢¾®Åç¤Ê¤ª¡¢»û»³½¤»Ê¡Ä¡Ä¡£ºîÉ÷¤â¡¢»ëÅÀ¤â¡¢»þÂå¤â°Û¤Ê¤ë²Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÃ»²Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¡Ò¤½¤Î¾ì½ê¡Ó¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤à¿Í¤Î»×¹Í¤ò³«¤¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦°úÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¡È¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤À¡ÉÃ»²Î¤¬»ý¤Ä¾ÝÄ§¤ÎÎÏ
¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÃ»²Î¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤³¤Î°ìºý¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Ã»²Î¤ÏÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç²Î¤¢¤ê¤¡£¤½¤·¤ÆÉ¬¤º¤·¤â°¦¤Î²Î¤À¤±¤òÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡ÔËÌ¶Ë¤ÇËÌ¤ò¼º¤Õ¤Î¤ÈÆ±¤¸¡¡ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤ð¤ë¡¡µûÂ¼¿¸ÂÀÏº¡Õ
¡¡¤³¤Î°ì¼ó¤Ï°¦¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡¢BAR¤ÎÅ¹¼ç¤¬¤Ï¤¸¤á¤Ëº¹¤·½Ð¤¹²Î¡£¡È¤½¤â¤½¤â¼º¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡£
¡ÖÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤¤²Î¤Ç¡¢Îø°¦¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤Ê¸Ì®¤Ç¤âÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦²Î¤â´º¤¨¤ÆÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Èº£¤Î¼«Ê¬¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã»²Î¤¬¡¢¤¢¤ëÆüµÞ¤Ë¡È¤³¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨°¦¤Î²Î¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢°¦¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ýî¤ß¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã»²Î¤Î»ý¤Ä¾ÝÄ§¤ÎÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÈËÌ¶ËÀ±¡É¤ò°¦¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¡È¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤À¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆÉ¤á¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ô¤¯¤Á¤Ó¤ë¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¤æ¤ë¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤·¤Ã¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤¤Â¾¼Ô¡¡¿¿ÌîÍÛÂÀÏ¯¡Õ
¡¡¡Ò02 ¼«Ê¬¼«¿È¤ò°¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¡Ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·ù¤Ê¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃË¤Ëº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤Î²Î¤â¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î°¦¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¡È¤Û¤«¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¡×¤À¤±¤¬´Á»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Â¾¼Ô¤ÎÂ¾¼ÔÀ¤ò°ìÁØ¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦Å¹¼ç¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë½À¤é¤«¤Ê»ëÅÀ¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î»¶Ê¸½¸¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Î»¶Ê¸¡áÊª¸ì¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢Ã»²Î¤ÎÆÉ¤ßÊý¤òÉ³²ò¤¯¤â¤Î¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Ä¤Ä¡¢Ã»²Î¤È¹½Â¤¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤¿¡¢¶Ã¤¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ã»²Î¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¤Ë»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤
¡Ö»¶Ê¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢Ã»²ÎÆ±ÍÍ¤Ë²»¤È¥ê¥º¥à¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»²Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤¤¿¤¤¤³¤È¤Î³Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï¡¢²»¤È¥ê¥º¥à¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Í½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ä¤Ï¾ï¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ë¶Ã¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Ã»²Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤ÏÊæÂ¼¹°¤µ¤ó¤Î¡Ö¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡×¤ÎÏ¢ºÜ¡ØÃ»²Î¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ã»²Î¤òÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¹¥¤¤ÊÊæÂ¼¹°¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤¤¤ï¤Ð¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÊæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÃ»²Î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ó¤Ê¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ»²Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Ã»²Î¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Í³¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏÃ»²Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¦¤¨¤Ç¤º¤Ã¤È¶Ã¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆÉ¤à¤È¤¤â¶Ã¤¤Î¤¢¤ëÃ»²Î¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤³¤Î»¶Ê¸¤ò½ñ¤¯¤È¤¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀ©¸æ¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤¦¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÒÊÒ»×¤¤¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¡©¡Ó¡Ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¡Ó¡Ò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ÏÎø¡©¡Ó¡Ä¡Ä¡£°¦¤ÎÇº¤ß¤Ï°ìºý¤Î¤Ê¤«¤ò×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Åª¤ÊÅ¸³«¤â¡£
¡ÖÃ»²Î¤Ï»°½½°ì²»¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢ÉúÀþ²ó¼ýÅª¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ËÅú¤¨¤ò¸À¤¦¤Ä¤¯¤êÊý¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤â¡¢Á´ÂÎ¤Î¤Ê¤«¤Ë»°½½°ì²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¶ÌÃî¿§¤Ë°ÕÌ£¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤Î°ì¼ó¡£
¡Ô¤Þ¤¿¤³¤³¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÇÍè¤è¤¦¤È¸À¤¦¤È¤¤Î¤³¤³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¤³¤È¡¡ÎëÌÚÀ²¹á¡Õ
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ò¿ÍÀ¸¤Î½èÊýäµ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ¡£½éÎø¤ËÇº¤àÃæ³ØÀ¸¤«¤éºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿Ï·¿Í¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¡¢ÀÊÌ¡¢¶¶ø¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Î¿´¤Ë¤âÆÏ¤¯°ì¼ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£À¤³¦¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞ¤ËÀ¤³¦¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ã»²Î¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬¤³¤Î°ìºý¤Ë¹þ¤á¤¿´ê¤¤¤Ï¡¢¡ÈÃ»²Î¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¤Ë»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ó¤À¤éÃ»²Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã»²Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇº¤ß¤«¤éµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÁÛ¤¤¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤ÎBAR¤òË¬¤ì¡¢Ã»²Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤¹¤º¤¡¦¤Ï¤ë¤«¡ü1982Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ã»²Î·ë¼Ò¡ÖÅã¡×½êÂ°¡£¡ØÀ¾±»¡ÙÆ±¿Í¡£2011Ç¯¡¢ËÜ»ïÏ¢ºÜ¤Î¡ØÃ»²Î¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëºî²Î¤ò»Ï¤á¤ë¡£²Î½¸¤Ë¡ØÌë¤Ë¤¢¤ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡Ø¿´¤¬¤á¤¢¤Æ¡Ù¡¢ÌÚ²¼Î¶Ìé¤È¤Î¶¦Ãø¡Ø²®·¦¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¡£19Ç¯¡¢¥Ñ¥êÃ»²Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃ»²Î¾Þ¤Ë¤Æºß¥Õ¥é¥ó¥¹ÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¾Þ¼õ¾Þ¡£