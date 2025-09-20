¡Öº£Ìë¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÆÃÊÌ¡×°úÂà¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤Ë¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡×
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6-3¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
º£µ¨¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÏÁá¤¯¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á´ó¤»¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Î²ÈÂ²¤â¸«¼é¤ëÃæ¡¢4²ó1/3¤òÅê¤²¡¢6Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ßÈÄ»þ¡¢Ìó3Ê¬30ÉÃ¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë»î¹ç¤Ï»ß¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁíÎ©¤Á¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤·¥«¡¼¥·¥ç¡¼¥³¡¼¥ë¤Ø¼ê¤ò¿¶¤ê±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤´Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤é¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡¤Î°ì¤«·î³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²þ¤á¤Æµå¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤¢¤È1¤«·î¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï5²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎ¢¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬52¹æ¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¡£Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤â¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï2¿Í¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖæÆÊ¿¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¥à¡¼¥¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£