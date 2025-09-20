¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G1¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ¡Û¹âÌîÅ¯»Ë¡¡º£Àá½é¾¡Íø¤ÎÆ¨¤²¤Ç½àÍ¥Æþ¤ê¡¡Î×ÀïÂÖÀª¥Ð¥Ã¥Á¥ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ¡×¤Ï20Æü¡¢Í½Áª¥é¥¹¥È¤Î4ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£21Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌîÅ¯»Ë¡Ê36¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ6R¤Î¥¤¥óÀï¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æº£¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¡£ÆÀÅÀÎ¨6.40¤Î10°Ì¤ÇÍ½Áª¤ò½ª¤¨¡¢¾¡Éé¶î¤±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥é¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÎ×ÀïÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ó¤ï¤³ÁêÀ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¡Î¨¤ò¸«¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£Àá¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï10R¤Ï4¹æÄú¤«¤é¡¢2022Ç¯3·î6Æü¤Î¤«¤é¤Ä68¼þÇ¯µÇ°°ÊÍè¤È¤Ê¤ë4²óÌÜ¤ÎG1Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£