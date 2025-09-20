¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»³ºêñ¥°ìÏº¤¬Æ±ÅÀ¤Î8²óÌµ»àËþÎÝ»Â¤ê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¡¡´ßÅÄ´ÆÆÄ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹5¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÐ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÎÏ¢ÇÔ8¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ï¡¢5ÈÖ¼ê¡¦»³ºêñ¥°ìÏºÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î8²ó¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥Ú¥ë¥É¥â¤¬¼«¤é¤Î¼ººö¤âÍí¤ó¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¤Î³¤Ìî¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦ÌîÂ¼¤òÀõ¤¤ÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¼þÅì¤ò³°³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¡¢·òÌð¤µ¤ó¤Î¥ß¥Ã¥È¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÃúÇ«¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä¾¸å¤ËÂÇÀþ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¡¢»³ºê¤Ïº£µ¨2¾¡ÌÜ¡£23Ç¯¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤âºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æº£µ¨¤Ï¶ì¤·¤ß¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤Ç22ÅÐÈÄ»ß¤Þ¤ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£9·î13Æü¤Ëº£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±¦ÏÓ¤ÎÌöÆ°¤Ë¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¢¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤¢¤ì¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Éé¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£