¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þ¼·ÆüÌÜ¡þ20Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µ²£¹Ë¤ò¡È¤Ö¤óÅê¤²¤ë¡É¸µ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È
¡¡¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Î¶¥±Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¡¢Âè66Âå²£¹Ë¤ò¡È¤Ö¤óÅê¤²¤ë¡É¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡£¡Ö¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬²£¹Ë¤Ö¤óÅê¤²¤¿¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤Ãww¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¼õ¤±¿È¤¬¹ª¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸µ²£¹Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Æ¬Ï»ËçÌÜ¡¦°¤ÉðÑî¡Ê°¤Éð¾¾¡Ë¤¬Á°Æ¬¼·ËçÌÜ¡¦²¤¾¡ÇÏ¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¤ò¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¤ÇÇË¤Ã¤Æ4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤Æ¬¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤¿°¤ÉðÑî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾ÎÏ»Î¤È¤â¤Ë¤Þ¤ï¤·¤òÃµ¤ê¹ç¤¦Å¸³«¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÚÉ¶Ãæ±û¤Ç±¦¼ê¤ò¤Þ¤ï¤·¤Ë¤«¤±¤¿°¤ÉðÑî¤Ïº¸¾å¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¹ë²÷¤Ë¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¤ò¤¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÈÖ¤ËABEMA²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Âè66Âå²£¹Ë¤Î²ÖÅÄ¸×¾å»á¤Ï¡Öº¸¤ÏºÇ½é¤«¤é¼è¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡© °¤ÉðÑî¤Ï¡£¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°ì²ó¡¢¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇÁê¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¤Î¾å¼êÅê¤²¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ®¤ì¤ò²òÀâ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇëÌî¸ø²ð¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Õ¥§¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸µ²£¹Ë¤È¸µ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²òÀâ¤¬¼Â¸½¡£
¡Ö±¦»Í¤Ä¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì²óÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¤«¤±¤Æ¾å¼êÅê¤²¡×
¡¡ÇëÌî¤µ¤ó¤È¶»¤ò¹ç¤ï¤»¡¢°ìÄÌ¤êÎ®¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿²ÖÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆÍÁ³¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ï¸µ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£ºÆ¤Ó²ÖÅÄ»á¤ÈÁÈ¤à¤È¡¢²ÖÅÄ»á¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼ÄÌ¤ê¤Ë²ÖÅÄ»á¤òº¸¤«¤é¤ÎÅê¤²¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸µ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¸µ²£¹Ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¡¢Å¾¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥¢¤Ê¸÷·Ê¤ËÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¡£¡Ö¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬²£¹Ë¤Ö¤óÅê¤²¤¿¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤Ãww¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¼õ¤±¿È¤¬¹ª¤¤¡×¤Ê¤É²ÖÅÄ»á¤Î¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë