Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È½Ð±é¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¾¾ÃÝ¿·´î·à³«Ëë¡ÖÀé½©³Ú¤Þ¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
±é²Î²Î¼ê¤ÎÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡Ê27¡Ë¤¬20Æü¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¾¾ÃÝÁÏ¶È130¼þÇ¯¡Ö½©¤À¡ª¾Ð¤¤¤À¡ª¾¾ÃÝ¿·´î·à9·î¸ø±é¡×¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Ï·µà²½¤Î¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯5·î¸ø±é¤Ç½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¾¾ÃÝ¿·´î·à¡£¤½¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¤Ì¦¤Ï¡Ö¶ò·»¶òÄï¡×¡Ö²ïäÆ¤äÊáÊªÄ¢¡Ê¤«¤´¤ä¤È¤ê¤â¤Î¤Á¤ç¤¦¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö²ïäÆ¤ä¡Ý¡×¤Ç¤ÏµÒÀÊ¹ß¤ê¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö²ïäÆ¤ä¡Ý¡×¤ÎÅÂÍÍ¤ÎÊ±Áõ¡Ê¤Õ¤ó¤½¤¦¡Ë¤Ç¡Ö±¿Ì¿¤Î²Æ¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¾¾ÃÝ¿·´î·à¸ø±é¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤ÈÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçºåÉÜÆ£°æ»û»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤âÆñÇÈ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¾¾ÃÝºÂ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ì¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤Î·à¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Àé½©³Ú¤Þ¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¸ø±é¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¡£