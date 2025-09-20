新井広島は何が足りなかったのか　繰り返された悪夢9月に入ってまたも失速　2年連続BクラスにレジェンドOBからも苦言「9月の反省をどう生かすか」

新井監督はチームを立て直すことができなかった（C）産経新聞社

広島は9月20日の巨人戦（東京ドーム）に1−3と敗れ、CS進出の可能性が完全に消滅した。

0−1の4回に状態のいい中村奨成が横川凱から8号ソロをマークし、同点に追いつくも、直後の4回に森翔平が失点。

【動画】最後は小園が左飛に倒れ、ゲームセット、巨人がCS進出を決めた

二死満塁から砂川リチャードに痛恨の押し出し四球を与え、勝ち越しを許すと尚も二死満塁の場面でドラフト2位ルーキーの浦田俊輔に中前適時打を浴び、リードを拡げられた。

振り返れば広島は今季ここまで、現在首位打者争いを繰り広げる小園海斗を擁しながら、チーム本塁打はリーグワーストの「70」と爆発力に欠いた。

先発陣においてもチーム最多勝ち星は床田寛樹の9勝とチームに必須の「エースと4番」など、戦う形が見えなかったことも響いたとされる。

昨季は9月の戦いまで首位を走りながら、巨人戦の大逆転負けを契機に失速、9月に月間20敗（5勝）の急失速で4位まで沈んだことも話題を集めた。

迎えた今季は新井貴浩監督もチームスローガンに「遮二無二」を掲げ、チーム全体となって巻き返しを誓ったが、9月は6連敗を含む、5勝12敗と巻返せず。直近も4連敗と投打に精彩を欠いた。