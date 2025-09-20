¡È¿®Íê¤Ç¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡É¤Î³ÍÆÀ¤Ø¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹34ºÐ¼é¸î¿À¤Ë¡ÖºÆ¤Óµð³Û¤òÅê¤¸¤ë¡×²ÄÇ½À¤Ï¡¡¥É·³¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«²ò
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ëµð³Û¤òÅê¤¸¤ë¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¡¢¥ª¥Õ¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤Ï4Ç¯7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó112²¯±ß¡Ë¡¢¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥§¡¼¥Ä¤È¤Ï1Ç¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20²¯2200Ëü±ß¡Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤È¤Ï2Ç¯2200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó33²¯±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤¿¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¹¥¢¥ì¥¹¤È¸òÎ®¡ª¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊä¶¯¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç58»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨4.64¡¢¥¤¥§¡¼¥Ä¤Ï49»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨5.05¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï28»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨4.56¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤¢¤ë¤È¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öº£¥ª¥Õ¤ËºÆ¤Ó¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ëµð³Û¤òÅê¤¸¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï2Ç¯1600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯3600Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¤Æº£¥ª¥Õ¤ËFA¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¡¢Æ±µ¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î2µåÃÄ¤òµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¸½ºß34ºÐ¤Ç¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ï°ú¤Â³¤³èÌö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»Ä¤ê¤Î·ÀÌó2Ç¯1600Ëü¥É¥ë¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â³Û¤Ê·ÀÌó¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î·ÀÌó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØSpotrac¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï4Ç¯6680Ëü¥É¥ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏºòÇ¯¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¤Î·ÀÌó³Û¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤³Û¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¶ìÀï¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ËÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÂç·¿·ÀÌó¤Ï¡¢º£Ç¯Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¤¿¤á¡¢ºÆ¤ÓÂç¶â¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¾ì¹ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ë¤Î¤«¡£º£¥ª¥Õ¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
