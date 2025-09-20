¡Ö¥°¥é¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½÷Í¥¡¦ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¤¬¸ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ö»£±Æ¤Ç¤Ï¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤ì¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤í¡¼!!¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ½÷Í¥¡¦ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¡Ê¤ä¤Î¡¦¤Ê¤Ê¤«¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸åÊÔ¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ç³èÆ°¡£¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬web¡×¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¸«»ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¤Ï2023Ç¯51¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë¤Ï5ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤â¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã!¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Ìò¤òÇ®±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏFRIDAYÁÏ´©40thµÇ°´ë²è¡Ö¥°¥é¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¡£º£²ó¤ÏÈà½÷¤Ë½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¼¡¼Á°²ó¡¢½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡Ø¤³¤ÎJK¡¢¥ì¥Ù¥Á¡Ù¡Ê2023Ç¯51¹æ·ÇºÜ¡¿12·î4ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î»þ¤âÂÎºî¤ê¤ËÎå¤ó¤À¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌðÌî¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡¡¿©»öÀ©¸Â¤·¤Æ¡¢¶Ú¥È¥ì¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÎÂÎ·¿¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é°ìÈÖ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£°ì»þ´ü¡¢ºÇ½ª¥Ú¡¼¥¸¤Ç»È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤È¤ï¤«¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤éÂÎ¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢ÂÎºî¤ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤ª¡¼¤Ã¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤é¤ì¤ëÊý¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±À¤Ë¤è¤¯¿¨¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌðÌî¤µ¤ó¤â¡©
ÌðÌî¡¡¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡Ö¿¨¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Ø¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö¤É¤¦¤¾¡ª¡¡¤É¤¦¤¾¡ª¡¡¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ç»Ï¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢Æ±À¤«¤é¤âÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½µ¥×¥ì¤Ë¤Ï¸½ºß¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë¤Þ¤Ç5²óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¡©
ÌðÌî¡¡¡Ø¾ÂÎø¡Ù¡Ê2025Ç¯1¡¦2¹æ·ÇºÜ¡¿2024Ç¯12·î23ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯À¸¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¼¡¼À¸¤Ã¤Ý¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¡©
ÌðÌî¡¡"µ÷Î¥¤¬¶á¤¤"¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤Î»þ¤ÏÄÌ»»3²óÌÜ¤Î»£±Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¾¯¤·Ê·°Ïµ¤¤Î°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤«¤é¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ËÎø¤·¤Æ¡ª¡×¡¢¤¤¤ä¡Ö¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤ì¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤í¡¼!!¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤¦¤ë¤¦¤ë¤È¤·¤¿Æ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢ÌµËÉÈ÷¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¤ê......¡£
ÌðÌî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà»á¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÌÜÀþ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Ì¿¿¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤âÁÇÅ¨¤ÇÂçËþÂ¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼¤Þ¤µ¤·¤¯¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤êÌðÌî¤µ¤ó¤Ë¾Â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
ÌðÌî¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤Î¾²¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ëÀÄ¤¤¿åÃå¤Î¥«¥Ã¥È¤«¤Ê¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤È¡¢¤¢¤È¤³¤Î»þ¤ÏÇ¯Ëö¤Ç´¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾²¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÎä¤¿¤¯¤Æ¡£¤¹¤Þ¤·¤¿É½¾ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥ã¡¼¥Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶ìÏ«¤·¤¿¤À¤±¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð°ìÈÖºÇ¶á¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¡ØÈëÌ©¤ÎµÙÆü¡¢·¯¤À¤±¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ù¡Ê2025Ç¯32¹æ·ÇºÜ¡¿7·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö½÷Í¥¤ÎµÙÆü¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌðÌî¡¡¤Ï¤¤¡£µÞ¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿°ìÆü¤ò²á¤´¤¹½÷Í¥¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤³¤Î»þ¡¢½é¤á¤Æ¤Î½÷À¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦Æ°¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤«¡¢¤É¤¦¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¸ÍÏÇ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¼êÃµ¤ê¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±ÀÁê¼ê¤À¤Èµ÷Î¥´¶¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÌðÌî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¿¹¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÃî¤¬½Ð¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¹ø¤¬¤Ò¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢Ãî¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Öº£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ã¤Æ¤ª»Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡©
ÌðÌî¡¡Èâ¤Î¥«¥Ã¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤¹¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥¸¥ã¥à¤òÅÉ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤È¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£É¬¤º¤·¤â½÷À¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡Ø¾ÂÎø¡Ù¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌðÌî¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¼Çµï¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤¹¤ëÊý¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î»þ¤â¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤«¤éµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤â¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¼¡¼»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°Õ¼±¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÌðÌî¡¡Àè¤Û¤É¤Î¡Ö½÷Í¥¤ÎµÙÆü¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤Ï¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢°áÁõ¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤êÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤Ê¤É¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤»Êý¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¤½¤¦¤·¤¿¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏFRIDAYÁÏ´©40thµÇ°´ë²è¡Ö¥°¥é¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¸«»ö¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
ÌðÌî¡¡¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿·¿Í¾Þ¤ò»ä¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤ÏÀµÄ¾¡¢»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Ë¤Ï°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¡¢±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¤é¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÊÂ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¼ÂºÝ¡¢ÌðÌî¤µ¤ó¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î»¨»ï¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌðÌî¤µ¤ó¼«¿È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡©
ÌðÌî¡¡¤¨¤Ã¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¦¡Á¤ó¡£¤¢¤Ã¡ª¡¡·ì´É¤È¤ª¿¬¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
¡¼¡¼¤ª¿¬¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ì´É¤Ã¤Æ¡©¡¡
ÌðÌî¡¡»ä¡¢·ì´É¤¬¿Í¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¯Éâ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¶»¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¿§¤¬Çò¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤âÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÎÈ©¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡¡¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¤è¤¯´é¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤È¤«¡¢ÍÄ¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´é¤ÈÂÎ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê´¶¤¸¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¤¿¤À¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡¼¡¼¾þ¤é¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©
ÌðÌî¡¡»£±ÆÃæ¤Ï¾ï¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£»£±ÆÃæ¡¢¸«¤»Êý¤äÆ°¤Êý¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇØ¿¤Ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òºÇÂç¸Â¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡£Á°¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÆÉ¼Ô¤Ï¾ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£ºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌðÌî¤µ¤ó¤Ï½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
ÌðÌî¡¡¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²È¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿»¨»ï¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¸«¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤¿¤À¡¢½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¡Ö¾ÂÎø¡×¤Ï¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò´Þ¤á¡¢¤É¤Î¼Ì¿¿¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Î´é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É²Ä°¦¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Æ¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¾ÂÎø¡Ù »£±Æ¡¿¾åÂ¼Æ©À¸ ²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë Åß¤ÎÃÈ¤«¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥³¥¿¥Ä¤Ë¤ß¤«¤ó¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð´é¤È½÷Í¥¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÇÌ¥¤»¤ëÌþ¤ä¤·¤Î¥à¡¼¥É¤¬ËþºÜ¡£¤Þ¤¿°¦¤é¤·¤¤Æ¸´é¤«¤éÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¿§µ¤¤µ¤¨´¶¤¸¤ëÉ½¾ð¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£
¡ØÈëÌ©¤ÎµÙÆü¡¢·¯¤À¤±¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ù »£±Æ¡¿Âç¹¾Ëãµ® ²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡Ö½÷Í¥¤ÎµÙÆü¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡£ÉÛÃÄ¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤ò¤Î¤»¤¿¥È¡¼¥¹¥È¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¡£±«¾å¤¬¤ê¤Î¿¹¤Ç¡¢È©¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥êÄ¥¤ê¤Ä¤¯Ç¨¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¿§µ¤¤Ë¡¢Â©¤ò¤Î¤à¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢ÈëÌ©¤Î°ìÆü¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¡£
