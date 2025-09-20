ºå¿À¡¡Âç»³ÍªÊå¤¬°ÕÃÏ¤Î°ìÈ¯¡Ö1»î¹ç1»î¹ç¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À1¡½4DeNA¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Âç»³¤¬½éÂÐÀï¤Î¥ë¡¼¥¡¼ÃÝÅÄ¤«¤é°ÕÃÏ¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£6²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤«¤é¡¢Æâ³Ñ146¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ168¥¥í¡¢³ÑÅÙ29ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥126¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î11¹æ¥½¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ä¤ê»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤ÀÀè¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï1»î¹ç1»î¹çÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤¿½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤âËþÂ¤»¤º¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÂç»³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£