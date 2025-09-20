¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÊóÆÁ³Ø±à¤¬ÆñÅ¨¡¦ÂìÀîÆó·âÇË¡Öº£Ä«´Ý¤½¤Ã¤¯¤ê¡×ºÇÂ®146¥¥í±¦ÏÓ¤¬ÎíÉõÄù¤á
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨Ê¼¸Ë¸©Âç²ñ2²óÀï¡¡ÊóÆÁ³Ø±à6¡½1ÂìÀîÆó¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¡¡ÌÀÀÐ¥È¡¼¥«¥í¡Ë
¡¡Ê¼¸Ë¸©Âç²ñ¤Ï20Æü¤Ë2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊóÆÁ³Ø±à¤¬ÂìÀîÆó¤ò6¡½1¤ÇÀ©¤·¤Æ3²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë88¤ÎÄ¹¿È¤ÇºÇÂ®146¥¥í¤ò¸Ø¤ëÇØÈÖ¹æ20±¦ÏÓ¡¦¹¾Æ£Ã£À®¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡¢6¡½1¤Î8²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤Çµß±ç¡£2²ó¤òÈï°ÂÂÇ1¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÏ¶èÂç²ñ¤Î»þ¤ÏÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æþ³Ø»þ¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Âç´ï¤Ê¤¬¤éº£½©¤ÏÇØÈÖ¹æ20¤È¥¨¡¼¥¹ÇØÈÖ¤òÆ¨¤·¡¢¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£½©ÃÏ¶èÂç²ñ¤Ç¤ÏÆôºêÁÐÀ±¤È¤Î1²óÀï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤â¡¢3¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Æ6²ó¸òÂå¤ÈÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤ÎÆñÅ¨¤È¤Î°ìÀï¤Çµß±çÅÐÈÄ¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢Á°²ó¤«¤é¤Î½¤ÀµÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï2³ØÇ¯¾å¤ÎÆ±¹»OB¡¦º£Ä«´ÝÍµ´î¡Ê¸½ºå¿À¡Ë¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡£¡Ö»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£Æ±¹»Æþ³Ø¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éº£Ä«´Ý¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¥¿¥¤¥×¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤«¤é¡£Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢¡Ö¡Ê½Õ¤Ë¤Ï¡ËÇØÈÖ¹æ1¤òÃ¥¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¤³¤á¤¿¡£
¡¡Âç³Ñ·òÆó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌ¤´°À®¤Î»Ò¤Ç¡¢Ä´»Ò¤ËÇÈ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£Æü·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£