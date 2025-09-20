Ž¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤ÏÄÀË×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž£¡Ä1514¿Í¤Î»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Èá·à¸å¤ËÀß·×½õ¼ê¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¸å²ù
¢£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Î¾èµÒ¤À¤Ã¤¿¤é
¤¢¤Ê¤¿¤Ï»×¤Ã¤¿¡£20À¤µª½éÆ¬¤ÎÍ¥²í¤µ¤òÉº¤ï¤»¤ë¾øµ¤Á¥¤Ë¾è¤ê¡¢ÍÚ(¤Ï¤ë)¤«¤Ê³¤¤òÎ¹¤·¤Æµ¤Ê¬Å¾´¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ï1912Ç¯4·î10Æü¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¹Á¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Þ¤Ç¤ÎÀÚÉä¤òÇã¤Ã¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥¿¡¼µ¥Á¥¤Î¸Ø¤ëºÇ¿·µÒÁ¥¤Î½é¹Ò³¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ëÈñÀáÌó¤Î¤¿¤á»°ÅùÁ¥¼¼¤Ë¤·¤¿¤«¤éÎÁ¶â¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î8¥Ý¥ó¥É¡ª¡¡¾å¤«¤éÏ»ÁØÌÜ¤ÎF¥Ç¥Ã¥¤Ç¡¢´Æ¹öÊÂ¤ß¤Ë¶¹¤¤Éô²°¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯4¿Í¤ÇÊ¬¤±¤¢¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢Ã¯¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¡©¡¡¤É¤Î¤ß¤ÁÉô²°¤Ç¤Ï¿²¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ÎÁ¥¤Ï»°ÅùÁ¥µÒ¤Ë¤âÀ¤³¦°ìÎ®¤ÎÀßÈ÷¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Åö»þ¤Î»°ÅùÁ¥¼¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢²ßÊªÁÒ¤òÁÆ»¨¤Ë²þÂ¤¤·¤¿´¹µ¤¤ÎË³¤·¤¤ÂçÉô²°¤ÇµÒ¤ò¤¹¤·µÍ¤á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ò¤¤«¤¨¡¢¤³¤³¤ÏÆóÃÊ¿²Âæ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤·¡¢Á¥ÈøÏ°¹ÃÈÄ(¤»¤ó¤Ó¤í¤¦¤³¤¦¤Ï¤ó)¡ÌÌõÃí¡§Á¥Èø¤Ë¤¢¤ë°ìÃÊ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹ÃÈÄ¡Í¤Ë½Ð¤ì¤Ð³°¤Î¶õµ¤¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¡¢»°ÅùÁ¥µÒÍÑ¤Î¥Ð¡¼¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
½é¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤¯²á¤®¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁ¥ÈøÏ°¹ÃÈÄ¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤òµÛ¤¤¡¢¥Ð¡¼¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤Ë¶½¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éÂà¶þ¤·¤Î¤®¤Ë¤«¡¢¤Õ¤È»×¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÀÚÉä¤ÎºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥¿¡¼µ¥Á¥¡×¤ÎÂç¤¤ÊÂÀ»ú¤Î²¼¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤ÎÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¡£
¢£¤Þ¤º¤ÏÁ¥¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤·¤è¤¦
¹²¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤«¤ÎÍÌ¾¤ÊÄÀË×»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À2¡Á3Æü¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤ª¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤ÎÁ¥Æâ¤Ç¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¿ô¤Î¾ãÊÉ¡½¡½µß½õ³èÆ°¤ÎÉÔ¼êºÝ¡¢º¹ÊÌ¡¢Âçº®ÍðÅù¡¹¡½¡½¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÅöºÂ¤ÎÂçÌäÂê¤ÏÃ±½ã¤ËÁ¥Æâ¤ò¤É¤¦°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤À¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï»°ÅùÁ¥µÒ¤Ê¤Î¤ÇºÇ¾å³¬¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÉÔÊØ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤íµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ï¤½¤ÎºÇ¾å¹ÃÈÄ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
ÈòÆñÏ©¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÄÌ¾ï¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ÎÉ¸¼±¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÈòÆñ·±Îý¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£É¸¼±¤Î¤Ê¤¤ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ÊÏ²¼¤ä³¬ÃÊ¤ä¤Ï¤·¤´¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤ÏµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»°ÅùÁ¥µÒ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤É¤³¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤â¥È¥é¥ó¥×¤âËº¤ì¤è¤¦¡£¤³¤ÎÁ¥¤ÎÊ¢¤Î¤Ê¤«¤ò½ÏÃÎ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
F¥Ç¥Ã¥¤ÎÊ¿ÌÌ¸«¼è¤ê¿Þ¤ò»ÒºÙ¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¡£¤â¤·¤â¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾èÁÈ°÷¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢Á¥¤ò¸ºÂ®¤µ¤»¤ë¤è¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¸½¾õ¤Î¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥ó¥ÉÅç²¤ËÉâ¤«¤Ö¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉ¹»³¤Î¤¢¤¤¤À¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Â®ÅÙ¤¬Â®¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£É¹»³¤Ë¾×ÆÍ¸å¡¢°Õ³°¤Ë¤â¾×·â¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿
1912Ç¯4·î14Æü¤Î¸á¸å11»þ40Ê¬¡¢¸«Ä¥¤êÂæ¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¤È¥ì¥¸¥Ê¥ë¥É¡¦¥ê¡¼¤¬Á°Êý¤ËÉ¹¤Î²ô¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡Ê¤Î¤Á¤Ë½Å¤µÌó150Ëü¥È¥ó¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£Á¥¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¤â¤Ê¤¤¡£¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤ÎÁ¥¤È°ã¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µðÂç¤ÊÉ¹»³¤¬³¤ÌÌ¤«¤é30¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤½¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âÌë¤Î°Ç¤ËÊ¶¤ì¤Æ»Ñ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÃÙ¤¹¤®¤¿¡£¸«Ä¥¤ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥È¤¬¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡ÊÁ¥¶¶¡Ë¤ËÅÅÏÃ¤ÇÃÎ¤é¤»¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÍÆÀÑ¤ª¤è¤½5Ëü¥È¥ó¤ÎÁ¥¤¬ËÌÂçÀ¾ÍÎ¤ò22¥Î¥Ã¥È¡Ê»þÂ®Ìó41¥¥í¡Ë¤Î¹âÂ®¤Ç¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¾×ÆÍ¤Þ¤Ç37ÉÃ¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
É¹»³È¯¸«¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤òµÕ²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÁ¥¼ó¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤º¸¤Ë¸þ¤±¤¿¡£¤À¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸á¸å11»þ41Ê¬¤ËÁ¥¤Ï¼Ð¤á¤ËÉ¹»³¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ±¦¸¿Á°Êý¤ò100¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤³¤¹¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏF¥Ç¥Ã¥¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾×ÆÍ²Õ½ê¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Ï¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¾×·â¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¯¡¢Çï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Û¤É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤¢¤ë¾ÃËÉ»Î¤Ï¾×ÆÍ²Õ½ê¤«¤é¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿²Âæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë»ö¸Î¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»à¤ó¤À¤è¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤Á¤ËººÌä°Ñ°÷¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¹¤°Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅùÁ¥µÒ¤é¤·¤¤³æ¹¥¤ËÃåÂØ¤¨¤ë
Ì²¤ê¤ÎÀõ¤«¤Ã¤¿Á¥µÒ¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¿¶Æ°¡×¡ÖÂÀ¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²»¡×¡Ö¥®¥·¥®¥·¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¥¬¥¿¥¬¥¿²»¤òÎ©¤Æ¤¿¡×¡Ö¤«¤´°ìÇÕ¤ÎÀÐÃº¤òÅ´ÈÄ¤Î¾å¤ËÍî¤È¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ç¤Õ¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÍÉ¤ì¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë½é¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òµ¿¤¦¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤â¤Á¤í¤ó»öÂÖ¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÏµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤«¤é6³¬²¼¤À¤·¡¢¤â¤Ã¤È²¼¤ÎÁ¥ÁÒ¤Ë¤ÏËèÉÃ7¥È¥ó¤Î¿å¤¬Î®¤ì¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡£
¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¿²Âæ¤«¤éÈô¤Ó¤À¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬Áá¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¤¤ë¶è²è¤¬¿åË×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¤«¤Ê¤êÀè¤Ç¤¢¤ë¡£¸¤¯»þ´Ö¤ò»È¤ª¤¦¡£¹²¤Æ¤Æ¶î¤±¤À¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É¤Ç¤â¥É¥ì¥¹¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é°ìÈÖ¾åÅù¤ÊÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡£¤»¤á¤ÆÈ±¤À¤±¤Ï¤È¤«¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
µßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ï°ìÅùÁ¥¼¼¤Ë¶á¤¤¥Ç¥Ã¥¤Ç¾èµÒ¤ò¾è¤»¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÀ¸»à¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ï¤·¤Ð¤·¾·ÂÔµÒ¥ª¥ó¥ê¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤³¤Ø¾·¤«¤ì¤¶¤ëµÒ¤È¤·¤Æ²¡¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é°ìÅùÁ¥µÒ¤é¤·¤¤³æ¹¥¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¿²Âæ¤Î¾å¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ëµßÌ¿Æ¹°á¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤«¤éÉô²°¤ò½Ð¤è¤¦¡£
¢£ÄÀË×¤Þ¤Ç¤Î2»þ´ÖÈ¾¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ
ÃåÂØ¤¨¤Ç¿ôÊ¬¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤ÏÂç·¿Á¥¤À¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤ËµÞ¤Ë¤ÏÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤ÎÂç»´»ö¤òÂêºà¤Ë¤·¤ÆÄ¹¤¤Ä¹¤¤±Ç²è¤ò»£¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¾×ÆÍ¤«¤éºÇ½ªÅª¤ÊÄÀË×¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï2»þ´ÖÈ¾¤¢¤Þ¤ê¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢Á¥¤Ï¶Ë´¨¤ÎËÌÂçÀ¾ÍÎ¤Ç³¤¤Î½Å¤ß¤ÈÀï¤¦¡£
¤½¤·¤Æ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÉÊ°Ì¤ò¤â¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤ÏÅ¾Ê¤¤»¤º¡¢Âç¤¤¯¤«¤·¤°¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ï¤·¤´¤ä³¬ÃÊ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤ò²¼¤í¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ÂçÎÌ¤Î¿å¤¬Î®¤ì¤³¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ë°Õ³°¤Ë¤â¹ÃÈÄ¤Î·¹¤¤Ï¿ôÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÃåÂØ¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ü¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¤³¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤ÏÄÀË×»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤â¤Î¤ÎÅ°Äì¤·¤¿Âçº®Íð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Í¦´º¡¢²²ÉÂ¡¢ÅÙ¶»¡¢µ³»ÎÆ»Àº¿À¡¢µ¾À·¡¢µ§¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²»³Ú¤Þ¤Ç¤â¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¸¤ê¡¢¼Ò²ñ³Ø¤Î¸¦µæÂÐ¾Ý¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¹¤¬¤ë¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÄÀ¤à¤«¤é¤³¤½ºÇ²¼ÁØ¥Ç¥Ã¥¤Î¾èµÒ¤Ç¤âÃ¦½Ð¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ë°É¾¤Ë¤Ò¤ÈÌòÇã¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¢£µßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤¬ºÇÂçÅëºÜ¿Í¿ô¤Î3Ê¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
Á¥¤ÏÍ¥²í¤Ë³¤¤ò¤¹¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£20À¤µª¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤È¤ê¤ï¤±Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Ë¤ÏÁ¥¤ÎºÇÂçÅëºÜ¿Í¿ô¤Î3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤òµß¤¨¤ë¤À¤±¤ÎµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤·¤«ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÁ¥¤òÀß·×¤·¤¿¿Í¤Ë·×»»¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Û¤ÉÄ¹¤¯¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤¯¤ËÅö»þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁ¥¤¬²õÌÇÅª¤ÊÄÀ¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Å¾Ê¤¤¹¤ë¤«¡¢¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¿ôÊ¬¤Î¤¦¤Á¤ËÄÀË×¤¹¤ë¤«¡£¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¯·¹¤¤¤Æ¾èµÒ¤ÏÊâ¤¯¤Î¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¥Ü¡¼¥È¤ò²¼¤í¤¹¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á¥¤ÎÀß·×¼Ô¤â¡¢¾èµÒ¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢µßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤ò·Á¤Ð¤«¤ê¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ê¸½Âå¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎµßÌ¿Æ¹°á¤ò¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡£
Ã¯¤«¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÀ¸¤¤ÆµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ú½ñ¤¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ã¯¤â¤¬½õ¤«¤ë¶Ú½ñ¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¢¤ë¡£19À¤µª¤ÎÆñÇËÁ¥¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò»×¤¨¤Ð¡¢Äê°÷¤Î3Ê¬¤Î1ÁêÅö¤ÎµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âµß¤¤¤¬¤¿¤¤¤Û¤É¤Î¹âË¾¤ß¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¢£¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤ÏÅö»þºÇ¿·¤ÎËÉ¿å¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤ÎÀß·×»Î¤Ï¼«¤é¤ÎÀß·×¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤¬ÄÀ¤à¤Î¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢»ä¤ÏÁ¥ÇõÀß·×»Î¤ÇÂ¤Á¥µ»»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¡á¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤ÏÂ»½ý¤Îµ¯¤Êý¤È¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·±Ô¤ÎËÉ¿å³ÖÊÉ¡Ê¢¨1¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤ª¤«¤²¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ËÉ¿å³ÖÊÉ¤ÏÁ¥ÁÒ¤ò²£Êý¸þ¤Ë¶èÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë²¿Ëç¤«ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡ÌÌõÃí¡§¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Î¾ì¹ç¤Ï15Ëç¡Í¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È°ì¤«½ê¤ÎÎö¤±ÌÜ¤«¤é¿å¤¬Æþ¤ê¤³¤ó¤Ç¤âÁ¥Á´ÂÎ¤Ï¿»¿å¤»¤º¤ËºÑ¤à¡£¾èµÒ¤È¾èÁÈ°÷¤¬Á¥Æâ¤ò°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³ÖÊÉ¤Ë¤ÏËÉ¿åÈâ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÏÁ¥Ä¹¤¬±ó³ÖÁàºî¤Ç³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Ç¤â¾×ÆÍÄ¾¸å¤ËÁ¥Ä¹¤¬ËÉ¿åÈâ¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£³ÖÊÉ¤Ë¤ÏÅ·°æ¤¬¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÅ·°æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Á¥¤Î¾åÉô¤Ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÁ¥¤Î°ÂÄêÀ¤¬Êø¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Î³ÖÊÉ¤ÏÁ¥Äì¤«¤éÌó15¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¾èµÒ¤È¾èÁÈ°÷¤Ï¤¿¤È¤¨ÊÄ¤¸¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤âÈòÆñ¤Ð¤·¤´¤Ç³ÖÊÉ¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê¢¨1¡Ë³ÖÊÉ¤ÏÀ¾ÍÎ¤ÎÁ¥Çõ¤Ç¤ÏºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁ¥¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5À¤µª¤«¤éÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤¢¤È6¥á¡¼¥È¥ë³ÖÊÉ¤¬¹â¤±¤ì¤ÐÄÀË×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢Å·°æ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÍø¤ÊÅÀ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿ô¤Î¶è²è¤¬¿»¿å¤·¤¿¤é¿å¤Î½Å¤ß¤Ç³ÖÊÉ¤Î¾åÃ¼¤¬µÊ¿åÀþ(¤¤Ã¤¹¤¤¤»¤ó)¤è¤ê²¼¤¬¤ê¡¢³ÖÊÉ¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤¬»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£
¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á¥¼ó´ó¤ê¤Î4¤Ä¤Î¶è²è¤¬¿å¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¾åÃ¼¤¬µÊ¿åÀþ¤è¤ê¾å¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³ÖÊÉ¤Î¹â¤µ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÉÔ±¿¤Ë¤â¡¢É¹»³¤ÏÁ¥ÂÎ¤òÀÚ¤ê¤µ¤¤¤Æ5¤Ä¤Î¶è²è¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Ë¤Ï1Ëü6000¥È¥ó¤Î¿å¤¬Æþ¤ê¤³¤ß¡¢Á¥¼ó¤¬15¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Þ¤êÄÀ¤ó¤Ç¿å¤Ï³ÖÊÉ¤Î¾åÃ¼¤ò±Û¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡ÖÁ¥¤ÎÊèÈêÌÃ¤¬½ñ¤«¤ì¡×¤¿¤Î¤À¤È¡¢¤Î¤Á¤Ë»ö¸Î¤òÄ´ºº¤·¤¿ººÌä°Ñ°÷¤¬½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¤¢¤È6¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¤¤¤¤«¤é³ÖÊÉ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤é¤¿¤Ö¤óÁ¥¤ÏÄÀ¤Þ¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤À¤í¤¦¤È¡¢¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤ÎÀß·×½õ¼ê¤À¤Ã¤¿¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥ï¥¤¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤Î¤Á¤Ë¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Î¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Î³ÖÊÉ¤ÏÄÀË×¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð5ÈÖÌÜ¤Î³ÖÊÉ¤È6ÈÖÌÜ¤Î³ÖÊÉ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡¢Á¥Æâ¤ÈÁ¥³°¤Î°µÎÏ¤¬¤Û¤ÜÄà¤ê¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¿»¿å¤ÎÂ®ÅÙ¤¬Íî¤Á¤¿¡£¤Û¤Ü20Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤´¤¯¾¯ÎÌ¤Î¿å¤·¤«¿»Æþ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿å¤¬³ÖÊÉ¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤¿¤¿¤á¤ËºÆ¤Ó¿·¤¿¤Ê¿å¤ÎÎ®Æþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¤½¤¦¤È¤Ï¤¤¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£É¹»³¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤òµß¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤ï¤º¤«¤Ê³ÎÎ¨¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡£¤¤¤ä¡¢¤¤ï¤á¤Æ¤ï¤º¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡£¤·¤«¤â¿®¤¸¤¬¤¿¤¯¡¢Êò¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë´í¸±¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤ì¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Î³ÖÊÉ¤Î¾åÃ¼¤ÏµÊ¿åÀþ¤Î¾å¤Ë½Ð¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Á°Êý¤Î¶è²èÁ´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¤ò¿»¿å¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐÁ¥¤òµß¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶·ê¤ò¤Õ¤µ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¾èÁÈ°÷Á´°÷¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¸å½Ò¤Î¥ï¥¤¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¶è²è¤ò·ÚÎÌ¤Ç¤«¤µ¤Ð¤ëÊª¼Á¤Ç¤Õ¤µ¤®¡¢½Å¤¿¤¤¿å¤òÄÉ¤¤¤À¤¹¤Î¤À¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤¤¤µ¤µ¤«´í¸±¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤ÈÃµ¤ë¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆæ¡Ù¤ÎÄó°Æ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£Á¥¤ËÈ÷¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿3500Ãå¤ÎµßÌ¿Æ¹°á¤òÁ´Éô½¸¤á¤Æ¡¢Âè6¥Ü¥¤¥é¡¼¼¼¤Ë40Ê¬°ÊÆâ¤ËµÍ¤á¤³¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁ¥¤ÏÄÀ¤à¤Î¤ò¤Þ¤Ì¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Á¥¤òÄÀ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡Ö³ÖÊÉ¡×¤Î½ÅÍ×¤µ
³ÖÊÉ¤ÏÁ¥¤òµß¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Ï¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÁ¥¤ÎÄÀ²¼¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£³ÖÊÉ¤Ï¿å¤ÎÆ°¤¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ö¼«Í³É½ÌÌ¸ú²Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤òÄã¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Î¼«Í³É½ÌÌ¸ú²Ì¤òÊ¿¤¿¤¯¤¤¤¦¤È¡¢¿»¿å¤·¤¿¿å¤¬·¹¤¤¤¿Â¦¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ°ÂÄê¤òÍð¤½¤¦¤È¤¹¤ë´í¸±¤Ê·¹¸þ¤Î¤³¤È¤À¡£
Á¥ÁÒ¤Ë³ÖÊÉ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Æþ¤ê¤³¤ó¤À¿å¤Î¤»¤¤¤ÇÁ¥¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ®¤¯ÄÀ¤ó¤À¤À¤í¤¦¤·¡¢5Ëü¥È¥ó¤ÎÁ¥¤ò¤â¤Î¤Î15Ê¬¤ÇÅ¾Ê¤¤µ¤»¤¿¤À¤í¤¦¤È¥ï¥¤¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤ò²¼¤í¤¹¤É¤³¤í¤ÎÁû¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤¬½ù¡¹¤ËÄÀ¤à¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾èµÒ¤Î³¬µé´Ö¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ÈÁ¥¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¤º¤µ¤ó¤µ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¡£»°ÅùÁ¥µÒ¤Ï¤É¤³¤ØÆ¨¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î²°³°¡¢¤Ä¤Þ¤êÁ¥ÈøÏ°¹ÃÈÄ¤Ë¸þ¤«¤¦¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£
°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤À¡£
----------
¥³¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥¥ã¥·¥Ç¥£¡¼Ãø½Ò²È
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ºß½»¤ÎÃø½Ò²È¡£²Ê³Ø¤äÎò»Ë¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë²òÀâ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¡ØWIRED¡Ù»ï¤ä¡ØSlate¡Ù»ï¤Ë´ó¹Æ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»à¤ËÊý¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿17¤ÎÂçÈ¯¸«¡Ù¡£
----------
----------
³á»³ ¤¢¤æ¤ß¡Ê¤«¤¸¤ä¤Þ¡¦¤¢¤æ¤ß¡Ë
ËÝÌõ²È
ËÝÌõ²È¡£ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô±ÑÊ¸²ÊÂ´¶È¡£Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¤µ¤¡¡¢²½³Ø¤ËÌÜ³Ð¤á¤è¤¦¡Ù¡ØLIFESPAN¡Ù¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»à¤ËÊý¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ø¥µ¥¤¥â¥ó¡¢Á¥¤Ë¾è¤ë¡Ù¡Ø¥Ï¥¥ê¥¢¥ê¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç¼Â¸³¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÃø½Ò²È ¥³¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥¥ã¥·¥Ç¥£¡¼¡¢ËÝÌõ²È ³á»³ ¤¢¤æ¤ß¡Ë