¡Úµð¿Í¡Û¹Åç¤ËÏ¢¾¡¤Ç£Ã£Ó½Ð¾ì³ÎÄê¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£²°ÌÃ¥¼è¤Ø¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤¬£²£°Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·Ï¢¾¡¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î£Ã£Ó½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÀèÈ¯¤Î²£Àî¤¬£µ²ó£·£µµå¤òÅê¤¸¤Æ£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¡£ÂÇÀþ¤Ï£²²ó¤Ë²¬ËÜ¤¬£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë£±£´¹æÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢£±¡½£±¤Î£´²ó¤Ë¤ÏÆó»àËþÎÝ¤«¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡¢Â³¤¯±ºÅÄ¤«¤éÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ïµß±ç¿Ø¤¬ÅÄÃæ±Í¡½ÃæÀî¡½Á¥Ç÷¡½ÂçÀª¡½¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÈÈ×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç·Ò¤®¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ë¤È¡¢£³°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï²¬ËÜ¤Î¹ë²÷ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤ÊËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤Î¡Ê£²ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤¬¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡£ÀèÈ¯¤Î²£Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£³¥Ü¡¼¥ë£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥«¥¦¥ó¥ÈÉé¤±¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÂÎ¡Ê²£Àî¤Ï¡Ë£¸£°µå¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ê½ÐÎÏ¤¬¡ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÂå¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Ê¤¬¤é¸òÂåÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡ÖÎÉ¤¯Ç´¤Ã¤Æ¤Í¡£¾¡¤Á¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤¤¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ç£Ã£Ó½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¡£¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î³ÎÊÝ¡¢¤½¤·¤Æ»à¼é¤À¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ê£Ã£Ó¤ò¡Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢²¿¤È¤«´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£