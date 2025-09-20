¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Ìµ»àËþÎÝ¤Ç¤ÎÌµÆÀÅÀ²ù¤ä¤à¡Ö£¸²ó¤¬¤Í¡Ä¡× ÀËÇÔ¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¡¡
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£°Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£´¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤Ï£µ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Î¹¥µ¡¤ò³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£¸²ó¡¢ÂÇÀþ¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ú¥ë¥É¥â¤«¤éÌµ»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢Áê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤ÏÅê¼ê¤ò»³ºê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢³¤Ìî¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÂåÂÇ¤ÎÌîÂ¼¤¬Àõ¤¤ÃæÈô¡¢¼þÅì¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï£¹²ó¤Ë¿ù»³¤¬£³»Í»àµå¤ÈÀ©µå¤òÍð¤·¡¢¹²¬¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É£²¼ºÅÀ¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¶áÆ£¤¬¤³¤ÎÆü£²ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢È¿·â¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£¸²ó¤¬¤Í¡Ä¡£¤¢¤½¤³¤ÇÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»î¹ç¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡Ö£¸¡×¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢º£µ¨£·Àï£·¾¡¤À¤Ã¤¿ÀÖ¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥«¥Á¥É¥¥ì¥Ã¥É¡×¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃåÍÑÆü¤Ëº£µ¨½é¹õÀ±¡£»Ø´ø´±¤Î¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÌÀÆü¤Ç¤¹¤Í¡×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£