¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤µ¤ó¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î³èÌö¤ò´î¤Ö
¡¡20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥é¥¸¥ª¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤µ¤ó¤¬µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ»³¤µ¤ó¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¡Öµð¿Í¤Ë¤¤¤Ã¤Æ³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Ë5Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢°ì·³ÄêÃå¤Ê¤é¤º¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ëµð¿Í¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë