¡Ø¥È¥ó¥¤¡ÙÌ¾»ÒÌò¥­¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤ËÇ®°¦ÀâÉâ¾å¡©¶¦±éÇÐÍ¥¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È

½÷Í¥¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥óÂ¦¤¬¡¢ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥É¥Õ¥ó¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤é¡¢±Ç²èº×¤Ç¤Î"ÂçÃÀ¥É¥ì¥¹"»Ñ
9·î20Æü¸á¸å¡¢¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½êAwesome ENT¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ë¡Ö¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¥à¡¦¥É¥Õ¥ó¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ë¥ã¥Á¥ã¥óÎ¹¹Ô¤â2¿Í¤À¤±¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ëX¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³§°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¤¡¦¥¦¥ó¥Ü¥¯´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡¢¥¥à¡¦¥É¥Õ¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤¬¡¢³§°ì½ï¤ËÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤¬2¿Í¤À¤±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»£¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2¿Í¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÈÝÇ§¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤È¥¥à¡¦¥É¥Õ¥ó¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ë¥ã¥Á¥ã¥ó¤Ë°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¿Í¤Î¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤òµ¿¤¦Åê¹Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ°ìÃÊÍî¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2¿Í¤¬¶¦±é¤·¤¿TVING¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ëX¡Ù¤ÏÃÏ¹ö¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿½÷¥Ú¥¯¡¦¥¢¥¸¥ó¡Ê±é¼Ô¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ë»Ä¹ó¤ËÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿X¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤À¡£ºÇ¶á¡¢2¿Í¤Ï¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡þ¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2003Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ¥¤ì¤¿±éµ»ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ë¥¸¥á¡Á°ì»ÞÇß¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥È¥ó¥¤¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¡¢¡ØÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»Ò¶¡»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡Ù¤Ç»ÒÌò¤«¤éÃ¦Èé¤·¡¢Âç¿Í¤Î½÷Í¥¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2018Ç¯¤Ë¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤ò¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ°ì»þ´üµÙÍÜ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿JTBC¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤ºÇ®¤¯ÁÝ½ü¤»¤è¡Ù¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡£