¡¡¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬9·î20Æü¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾­´ýÂç²ñ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë»ØÆ³ÂÐ¶É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ËÜ´Ý¸æÅÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë¤³¤É¤â²¦°ÌÀï¡×¡£8·î¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤­¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î9¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬»ØÆ³ÂÐ¶É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÆ´¤ì¤ÎÆ£°æ¼·´§¤È¤ÎÂÐ¶É¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÈ×ÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÂÐ¶É¸å¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Æ£°æ¼·´§¡§
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¾­´ý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×