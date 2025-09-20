LE SSERAFIM¡¢Í¥²í¤Ç¾åÉÊ¤Ê´ÚÉþ»Ñ¤òÈäÏª¡ª¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨µ±¤¯¿¿¼î¤Î¤è¤¦¤Ê°µ´¬¤ÎÈþËÆ¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×LE SSERAFIM¤¬´ÚÉþ¡Ê¥Ï¥ó¥Ü¥¯¡Ë¤òÃå¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÏÆºéÎÉ¡¢¥Õ¥¡¥óÇº»¦¤Î¡È¥Ù¥Ã¥É¿²¤½¤Ù¤ê¡É
9·î20Æü¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE KOREA¡Ù¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤ËLE SSERAFIM¤Î´ÚÉþ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¡ØELLE KOREA¡Ù10·î¹æ¤Î¡È¥Ö¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡É¤Î·Á¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ELLE¡×¤ÎÉ½»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£10·î¤Î½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡¢´Ú¹ñ¤Îº×Æü¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢´ÚÉþ¤Î»£±Æ¤¬¤è¤ê°ìÁØÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
»£±Æ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¿¿¼î¡É¤À¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿À®Ä¹¤ÈÌ¤Íè¡¢¤½¤·¤Æ²»³ÚÅª¤Ê½ö»ö¤ò¿¿¼î¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¿§¤Î´ÚÉþ¤òÃå¤ÆÍ¥²í¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ÏäÈÆ¬Î¤¡Ê¥Á¥ç¥¯¥É¥¥¥ê¡¢´§¤Î°ì¼ï¡Ë¤òÈï¤Ã¤Æ¡¢¿¼¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µÜÏÆºéÎÉ¤Ï¡¢Î®Îï¤Ê¶ÊÀþ¤¬ºÝÎ©¤Ä¸ÅÉ÷¤Ê´ÚÉþ¤ò´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÀÄ¿§¤Î´ÚÉþ¤òÃå¤ÆÍ¥²í¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥º¥Ï¤ÏÃ¼Àµ¤ËÆ¬¤ò·¹¤±¤Æ¾å¤²¡¢½¨Îï¤Ê²£´é¤ò¸«¤»¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥ó¥Á¥§¤Ï¾®Êª¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿»ç¿§¤Î²Ö¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢»£±Æ¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´ÚÉþ¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÁÅý¤È¸½Âå¤ÎÄ´ÏÂ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤È´¶Ã²¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡È¿¿¼î¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿¿¼î¤Ï¶ìÄË¤È»þ´Ö¤¬ºî¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¡£»ä¤¿¤Á¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö³¤Ï³Ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À°ÛÊª¤ÇÀ¸¤¸¤¿¶ìÄË¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¿¿¼î¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤¬¡¢Ç¦ÂÑ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¶ìÆñ¤ò¸¤¯ÂÑ¤¨È´¤¯¿¿¼î¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 LESSERAFIM TOUR ¡ÆEASY CRAZY HOT¡Ç¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÁÛ¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖ°ÕÌ£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤ÆK-POP¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¸À¸ì¤¬°Û¤Ê¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò±Û¤¨¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢LE SSERAFIM¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼Ì¿¿¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ØELLE KOREA¡Ù10·î¹æ¤È¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þLE SSERAFIM ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
BTS¤òÍÊ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êHYBE¤¬»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ëSOURCE MUSIC¤È¶¦¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£IZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ÈµÜÏÆºéÎÉ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥«¥º¥Ï¡ÊÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡¢¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯5·î2Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFEARLESS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¾¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿ÍÃ¦Âà¤·¤Æ5¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯1·î25Æü¡¢Àµ¼°¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£