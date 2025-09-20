Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

Æî°ËÆ¦Ä®¤Î¾®³ØÀ¸¤¬ÃÏ¸µ¤Î¼«Á³¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¥·ー¥«¥ä¥Ã¥¯¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥·ー¥«¥ä¥Ã¥¯¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä®Î©Æî°ËÆ¦Åì¾®³Ø¹»¤Î4Ç¯À¸17¿Í¤Ç¤¹¡£

Æî°ËÆ¦Ä®»Ò±º¤Î³¤´ß¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»ùÆ¸¤é¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎ×³¤³Ø±à¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ªー¥ë¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó³¤¤ØÁæ¤®½Ð¤¹¤ÈºÇ½é¤Ï¶ìÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÃÏÁØ¤¬¸«¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¼«Á³¤Ë¤Ç¤­¤¿¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¤¯¤°¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ·Ð¸³¤Ç¤­¤Ê¤¤³¤¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê»ùÆ¸¡Ë
¡Ö¤¢¤½¤³¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤¯¤°¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¡×

»ùÆ¸¤é¤ÏÆî°ËÆ¦Ä®¤Î¼«Á³¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£