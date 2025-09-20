◇パ・リーグ ソフトバンク4―5オリックス（2025年9月20日 みずほペイペイD）

ソフトバンクは接戦を落とし今季3度目の6連勝ならず。同点の9回に投入した守護神・杉山一樹投手（27）がまさかの2失点。打線は8回無死満塁の好機で得点を奪えなかったのが痛かった。

敗戦後、2位・日本ハムがロッテに9回サヨナラ勝ち。優勝マジックは「7」のまま足踏みとなった。日本ハムとのゲーム差は3.5に。これで最短優勝決定日は24日となった。

試合は初回に近藤が先制打、牧原にも適時打が飛び出し2点リードも、先発の上沢が4回に痛恨の3ランを被弾し逆転を許した。だが5回に近藤が8月29日ロッテ戦（ZOZOマリン）以来22日ぶりとなる9号ソロで同点に追いつく。さらに8回には無死満塁のチャンスをつくったが得点を奪えなかった。

同点の9回には杉山を投入も、四球と死球でピンチを招くと、1死満塁から広岡に勝ち越し打、さらに杉本が左犠飛を放ち2点を失った。その裏に、ここまで本塁打含む3安打の近藤が、この日2本目となる10号ソロで1点差に詰め寄ったが、あと1点が遠かった。