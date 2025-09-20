オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)でプロデューサーを務める佐藤晴美(さとうはるみ)さんが登場。かつては自身も候補生としてオーディションに参加し、その後『Flower』『E-girls』としてデビューした経験を持つ晴美さん。プロデューサーという立場に挑戦する彼女は今、何を想うのか。全8回のインタビューです。

佐藤晴美が見せる、プロデューサーの顔

LDH JAPANによるガールズ・グループ・プロジェクト『』で、プロデューサーを務める佐藤晴美さん。彼女も、候補生としてオーディションに挑みデビューを掴んだ一人ですが、立場が変わりプロジェクトに向き合うことになった今、何を想うのか----。

16歳で芸能活動をスタートし14年間のキャリアを持つ晴美さんへ、これまでの芸能生活と新たなチャレンジであるプロデュース業への思いを語ってもらいました。

晴美流・プロデュースとは

----ご自身のことを、どんなプロデューサーだと思いますか？

「多分、絶対的なリーダーのようなプロデューサーには、今の私はなれないんです。経験値がまだまだ足りない部分もあるし、弱いところもあるから。でも、等身大でいいからとにかく進まなきゃ、と前を向いています。振りかざすような権威もないし、自分の意見を言い切るよりも寄り添ってあげたいなって思うので、候補生のみんなの気持ちを汲みながら一緒に進んでいくタイプですね」

----どんなプロジェクトにしたい、というイメージはありましたか？

「ありました。だけどやっぱり全てが自分が思ったようにはいかないですね。自分が見てる世界と自分の経験の中でしか、イメージって作れないけど、こういう大きなプロジェクトになると、立場の違ういろんな人の視点やアドバイスをいただいて想像もしていなかったことが起こるから、それがすごく面白くて難しいなと感じています。時には、自分が『こうだ』と思ったことが全然通用しなくて壁にぶち当たったりもして。でもやっぱり私は指揮する立場なので、その場その場でベストな選択をして、みんなが納得して前に進むことができるように、というのを心がけています」

----みんなが納得できる答えを探すのって難しいですよね。

「その答えを見つける作業が一番大変です。でも、アーティストとして経験してきた、学んできたからこそ、次の世代の子たちに伝えられる言葉があるのかなと思うので。前向きに、楽しい気持ちを持って頑張っています」

◆佐藤晴美 /

さとうはるみ。1995年6月8日生まれ。山形県出身。2011年『VOCAL BATTLE AUDITION 3 〜For Girls〜』を経て『Flower』のメンバーとしてデビュー。『E-girls』の二代目リーダー。2021年1月よりソロ・アーティストとして活動スタート。173cmの長身でモデルとしても注目され、様々なファッション誌で活躍。また、女優としてドラマや映画にも出演するなどジャンルレスに活躍の場を広げている。オーディションのプロデューサーを務める番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)が放送中。

◆ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION- ///

毎週土曜日14:30〜15:00日本テレビにて放送中。見逃し配信は、TVer/Hulu/日テレ無料にて番組放送後毎週土曜 15:00〜配信開始！本編では収まりきらなかった候補者たちの努力の軌跡や、プロデューサー佐藤晴美の赤裸々な想いなど、Hulu独占の未公開ドキュメントシーンを収録したHulu特別版を地上波放送後、毎週土曜15:00から配信。ガルバトをより深く、そして熱く応援していただけます！※Hulu特別版の一部映像を、LDH 公式YouTubeでもお楽しみいただけます。



◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」Hulu 特別版

8月23日(土)地上波放送後からHulu独占配信開始。毎週土曜15:00最新エピソード更新。



◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」YouTube版

毎週日曜正午最新エピソード更新。

＜黒カーディガンのコーデ＞

カーディガン \26,700、パンツ \25,960／ORR(HANA SHOWROOM)、ネックレス \50,680、ブレスレット \29,060(PORTRAIT REPORT)、パンプス \21,760(ROUGHNECK)／HANA KOREA

＜白トップスのコーデ＞

トップス \9,350、パンツ \11,660(ASURA)、ピアス \28,480、リングにしたイヤカフ \26,210、ブレスレット \27,280(PORTRAIT REPORT)／HANA KOREA



＜衣装に関する問い合わせ先＞

HANA KOREA：support@hana-korea.com

HANA SHOWROOM：hana.showroom@hana-korea.com

------------------

Model：Harumi Sato

Photographer：Yusuke Ikuta

Styling：Miki Sayama

Hair&Make-up：Yuina Iwata

------------------

