◇セ・リーグ 巨人3―1広島（2025年9月20日 東京D）

巨人のドラフト2位ルーキー、浦田俊輔内野手（23＝九州産業大）が20日の広島戦（東京D）で「8番・二塁」に入り、6試合連続で先発出場。本拠・東京ドーム初タイムリーを含む3試合連続マルチ安打でチームの2年連続15度目となるクライマックスシリーズ（CS）進出決定に貢献した。

大歓声に包まれながら、本拠・東京ドームで初のお立ち台に上がった浦田。「えーと。先輩方やみんながつ、つないでくれた打席だったんで。ま、しっかりと。まあ、気持ちで…いこうって決めて打席に入りました」と緊張感もあらわに初々しく第一声を口にした。

大歓声や拍手、お立ち台から見る景色の感想を求められると「本当に凄い雰囲気でやらせていただいて。本当に感謝しかないですし。5月に悔しい思いをして…2軍に落ちた時も、2軍の首脳陣であったり家族であったり、支えていただいたので。その結果が今の、今日の結果になったと思います」と少し落ち着きを取り戻したのか、ハキハキと答えた。

「技術とかはハッキリ言って、自分、あんまりないほうですけど。気持ちでは誰にも負けないようにっていうのは、1軍に上がってきてずっと心がけていたことだったので、気持ちでいけて良かったなと思います」

適時打を放ったあとにスタンドから起きた浦田コールには「本当に凄い歓声をいただいて、本当に…感謝しかないです…はい」とはにかんだルーキー。

中学時代から打席で愛用しているド派手な黄色い手袋は、スポーツメーカーの打撃用手袋ではなくワークマンの作業用手袋。身長1メートル71と小柄な体は、一緒にお立ち台に上がった1メートル90の長身左腕・横川凱投手（25）と並ぶと可愛らしいほどだが、「えーと。あと7試合ありますけど。しっかり1試合1試合大事に戦って。絶対に2位でクライマックス（シリーズ）に行けるように頑張るので、明日からも応援よろしくお願いします！」とチームを代表してファンに呼びかける姿はすでに堂々としていた。