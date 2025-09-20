「激撮！」極悪女子レスラー爛ぅ瓠璽己壊!?ゲーセンデートが大反響「尊すぎるやろ!」「シーズンレギュラー終わる時は号泣確定ですね」の声
犢瓩両綯から倏鬮瓩両綯へ
「ラヴィット!」(TBS)へのレギュラー出演で人気の悪役レスラーが、無邪気に遊ぶ様子が投稿され話題になっている。
「沙弥様が僕のために青眼の白龍を取ってくれました。青眼の白龍を取った沙弥様を撮る川島さんも添えておきます」と、Xに投稿したのは、お笑いコンビ「宮下草薙」の宮下兼史鷹。「ラヴィット!」にレギュラー出演する女子プロレス団体「スターダム」の極悪ヒールユニット「H.A.T.E. 」の上谷沙弥がクレーンゲームに興じ、メインMCの川島明が撮影する様子が写し出されている。
この投稿に「シーズンレギュラー終わる時は号泣確定ですね」「尊すぎるやろ!」「沙弥様のゲーセンコーデが可愛い」「白＝上谷沙弥 っだった頃のファンなので、この私服は嬉しい」「悪役プロレスラーなんだからイメージ壊しちゃダメですよー」「川島さん保護者みたい」などのコメントが寄せられている。 上谷は7月から金曜日のシーズンレギュラーをつとめており、今月26日でレギュラー出演が最後になることをXで報告している。