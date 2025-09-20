¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤Î1Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¡×½÷»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤ÎÆ£°æºÚ¡¹»Ò¤¬ÉÔ¶þ¤ÎÆ¼¡¡¥Ñ¥ê32°Ì¤ÎºÃÀÞÎÈ¤ËÊâ·¿½¤Àµ¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê20Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¶Á¤¤¤¿ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤âÎÏ¤Ë¡¢¸åÂ³Áª¼ê¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£½÷»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤ÇÆ£°æºÚ¡¹»Ò¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡áÊ¡²¬¸©Æá²ÑÀî»Ô½Ð¿È¡á¤¬²÷µó¤À¡£¶¥Êâ¤Î½÷»ÒÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¸ÞÎØ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼«¤é¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤ç¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¸åÂ³¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢4°Ì¤ÈÆ±¥¿¥¤¥à¤âÀèÃå¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¡£º£Ç¯2·î¤Ë½Ð¤·¤¿ÆüËÜµÏ¿¤ò15ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë1»þ´Ö26Ê¬18ÉÃ¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÃæÈ×¤ÇÃÙ¤ì¤«¤±¤¿¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¡¢ºÇ½ªÈ×¤ÇÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Î¿Í¿ô¤¬¹Ê¤é¤ì¤Æ¤â¥á¥À¥ë·÷Æâ¤ò»à¼é¡£¡ÖÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ïº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£À®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¨¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡2019¡¢22Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï32°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£³«ËëÁ°¤ÎÉé½ý¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿·Á¤Ç¼º°Õ¤Ë½ª¤ï¤ê¡ÖÀäË¾¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ñ¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤âÎÏ¤Ë¤·¤Æ¡¢Î¾µÓ¤Î½Ð¤·Êý¤¬¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊâ·¿¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤·Â®ÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¡£º£Âç²ñÁ°¤âÉé½ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Ñ¥ê¤Î»þ¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÄü¤á¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ò¶µ·±¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯Ä´À°¤·¡¢¼«¹ñ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ç¤Îµ±¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤òÎÌ»º¤¹¤ëÃË»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö½÷»Ò¤Ï¼å¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¥¦¥ª¡¼¥«¡¼¤¬»Ä¤·¤¿³Î¤«¤ÊÂÀ×¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë