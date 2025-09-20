◆ソフトバンク4―5オリックス（20日、みずほペイペイドーム）

優勝マジックを7としているソフトバンクが1点差で惜敗し、マジックを減らすことができなかった。

初回にオリックス九里亜蓮から連打で無死一、三塁とすると、近藤健介が初球のスライダーを右前に運ぶ先制適時打をマーク。2死一、二塁で牧原大成にも右前適時打が飛び出し、幸先よく2点を奪い試合の主導権を握った。

試合開始早々に打線の援護を受けた先発の上沢直之は、3回までオリックス打線をわずか1安打に抑えたが、2点リードの4回に2本の安打で1死一、二塁のピンチを招くと若月健矢に右翼テラス席へ3ランを浴び逆転を許した。

打線は1点ビハインドの5回に2死から近藤健介が右翼席へ9号ソロを放ち試合を振り出しに戻した。

だが3−3の同点で迎えた9回に杉山一樹が1死満塁のピンチを招くと、廣岡大志の右前適時打で1点を勝ち越され、さらに続いた1死満塁から杉本裕太郎に犠飛を許しリードを2点に広げられた。

2点を追う9回に打線は近藤健介の10号ソロで1点差に迫ったものの、連勝は5でストップ。8連勝中と得意にしていたオリックスにも7月10日以来の黒星となった。

ソフトバンクは今季、闘志と高揚感を表す濃い赤「カチドキレッド」をベースにした「鷹祭 SUMMER BOOST」の特別ユニホームを着用すれば7戦全勝だったが、この日の敗戦で「不敗神話」はストップした。