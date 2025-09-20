引退理由の文書も公開

8月に復帰したばかりの人気女性芸人が突如犒歐涌退瓩鯣表し、近影に注目が集まっている。

「見てください」とコメントを添えてYouTubeの投稿を紹介したのは、お笑いコンビ「江戸マリー」の角井。別の投稿では「この度、私江戸マリー角井は芸人を辞めることとなりました。ばんとはお笑いコンビではなくなってしまいますが、これからもYouTubeやpodcastを中心に新しい業態の『江戸マリー』として活動していきます」と芸人は引退するものの、コンビは継続することを報告する文章を公開した。

角井は6月に活動休止し、8月に復帰したばかり。ファンに対し「みんなが待ってくれるといっている ゆっくりでいいといってくれている けれど待つのって本当に辛いこと 彼氏と別れるより距離を置く方が辛いみたいなことです」と心境を明かした。一方で「ひとを元気にしたい、楽しませたい、ハッピーにしたいという気持ちは一生かわらないのでYouTubeを中心にいろいろな活動をしたいと思っています」と猊饌羂奮阿瞭鮫瓩燃萋阿鯊海韻觀莪佞蘯┐靴拭

今回の発表にコメント欄には「芸人はやんないけど、角井ちゃんの活動は今後も見ることができるのね!」「すごい、何かが起きそう、応援してます!!」「気持ちわかるから何とも言えん…まあお角ウインク見れたしいいや」「タレント性も好きなので今後も注目する」と惜別と応援が入り混じった声が寄せられている。 江戸マリーは2021年に結成。ツッコミの伴との男女コンビで、ホラー漫才を展開し、人気を博していた。