ÎòÂåÇÆ¼Ô¤Î¼êÅèÂ¿°ì¤¬°Å·¸õ¤òÌ£Êý¤Ë¾å°ÌÉâ¾å¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡ãÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡¡3ÆüÌÜ¡þ20Æü¡þÁêÌÏ¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡þ6997¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä2021Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î56ºÐ¡¦¼êÅèÂ¿°ì¤¬¡¢7°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿3ÆüÌÜ¤Ë1¥¤¡¼¥°¥ë¡¦6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¡¢Âç²ñ2¾¡ÌÜ¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó65ºÐover¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ª¡¡¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°
ÇÈÍð¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼È¯¿Ê¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ËÌá¤¹¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢5ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢8ÈÖ¤Ç¤Ï¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤À¤¤¤Ö¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤¤¤¨¤É¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¶ÛÄ¥¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£ÊÑ¤ËÂÎ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤«¤é¼¡Âè¤Ë±«¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÏËÜ¹ß¤ê¤Ë¡£¤·¤«¤·¼êÅè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¡Ë»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥Ô¥ó¤ò¹¶¤á¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡£Ä·¤Í¤ë¤Û¤É¹Å¤«¤Ã¤¿½éÆü¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï67¿ÍÃæ17¿Í¤¬60Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï7·î¤Î¡ÖÁÒËÜ¾»¹° INVITATIONAL EAGLE CUP¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ê3°Ì¥¿¥¤¡Ë¤Î¤ß¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¡Ä¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤ë¡£¡Öº£½µ¤«¤éÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ°Àï¤Ç¡ËµÜËÜ¡Ê¾¡¾»¡Ë¤¯¤ó¤È²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÈà¤È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È»É·ã¤òÆÀ¤Æ¡¢º£½µ¤ËÄ©¤ß¡¢¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£Íè½µ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥·¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Ç·Þ¤¨¤ëºÇ½ªÆü¡£¡Ö¥È¥Ã¥×3¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡£ºÇ¶á¾å°Ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ºÇ¸å¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¾Ð´é¤Ç¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¡×¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡¡3ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¸µµð¿Í·³¡¦¸¶Ã¤ÆÁ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½éÄ©Àï¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¡¡Ìîµå¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ä¡Ö¾®¼êÀè¤Ç¤Ï¥À¥á¡×
¸µµð¿Í·³¡¦¸¶Ã¤ÆÁ¤¬¡Ø82¡ÙÈ¯¿Ê¡¡¥¥ã¥Ç¥£¤Ï¥Ù¥¹¥È¡È63¡É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡ÖÌîµå¤Ê¤é¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¡Ä¡×
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬¼ó°Ì¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü·ë²Ì
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó65ºÐover¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ª¡¡¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°
ÇÈÍð¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼È¯¿Ê¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ËÌá¤¹¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢5ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢8ÈÖ¤Ç¤Ï¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤À¤¤¤Ö¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤¤¤¨¤É¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¶ÛÄ¥¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£ÊÑ¤ËÂÎ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤«¤é¼¡Âè¤Ë±«¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÏËÜ¹ß¤ê¤Ë¡£¤·¤«¤·¼êÅè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¡Ë»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥Ô¥ó¤ò¹¶¤á¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡£Ä·¤Í¤ë¤Û¤É¹Å¤«¤Ã¤¿½éÆü¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï67¿ÍÃæ17¿Í¤¬60Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï7·î¤Î¡ÖÁÒËÜ¾»¹° INVITATIONAL EAGLE CUP¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ê3°Ì¥¿¥¤¡Ë¤Î¤ß¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¡Ä¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤ë¡£¡Öº£½µ¤«¤éÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ°Àï¤Ç¡ËµÜËÜ¡Ê¾¡¾»¡Ë¤¯¤ó¤È²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÈà¤È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È»É·ã¤òÆÀ¤Æ¡¢º£½µ¤ËÄ©¤ß¡¢¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£Íè½µ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥·¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Ç·Þ¤¨¤ëºÇ½ªÆü¡£¡Ö¥È¥Ã¥×3¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡£ºÇ¶á¾å°Ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ºÇ¸å¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¾Ð´é¤Ç¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¡×¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡¡3ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¸µµð¿Í·³¡¦¸¶Ã¤ÆÁ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½éÄ©Àï¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¡¡Ìîµå¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ä¡Ö¾®¼êÀè¤Ç¤Ï¥À¥á¡×
¸µµð¿Í·³¡¦¸¶Ã¤ÆÁ¤¬¡Ø82¡ÙÈ¯¿Ê¡¡¥¥ã¥Ç¥£¤Ï¥Ù¥¹¥È¡È63¡É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡ÖÌîµå¤Ê¤é¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¡Ä¡×
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬¼ó°Ì¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü·ë²Ì