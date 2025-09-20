緑黄色社会・長屋晴子が結婚発表「より一層精進」 お相手はBIGMAMAの金井政人
4人組バンド・緑黄色社会のギター・ボーカルの長屋晴子（30）が20日、バンドの公式サイトを通じ、BIGMAMAのギター・ボーカルの金井政人（40）との結婚を発表した。
【写真】「イケメン！」お相手のBIGMAMA・金井政人
サイトでは「私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです」と感謝。
続けて「皆様への感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を創る人間としてもより一層精進してまいります」とし「温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」とメッセージした。
金井もサイトを通じて「私事で大変恐縮ではございますが、このたび、長屋晴子さんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「日頃より温かく見守り、支えてくださっているファンの皆さまをはじめ、メンバー、スタッフ、そして関係者の皆さまに、改めて心より深く感謝申し上げます」と記した。
さらに「皆さまのご期待にこれまで以上にお応えできるよう、より一層精進してまいります。至らぬ点も多々あろうかと存じますが、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻、ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます」とコメントしている。
緑黄色社会は、愛知県出身4人組バンド。愛称は”リョクシャカ”。高校の同級生(長屋晴子・小林壱誓・peppe)と、小林の幼馴染・穴見真吾によって2012年結成。「Mela!」（2020）、「花になって」（2023）、「キャラクター」（2022）「サマータイムシンデレラ」（2023）など話題曲をコンスタントに発表。2022年には初の日本武道館公演、2023年〜2024年にかけてアリーナツアーを成功させ、2025年9月からは初のアジアツアー開催が決定するなど躍進を続けている。
「NHK紅白歌合戦」3年連続出場（2022〜2024）、第65回日本レコード大賞優秀作品賞受賞（2023／サマータイムシンデレラ）。長屋の透明かつ力強い歌声と、個性・ルーツの異なるメンバー全員が作曲に携わることにより生まれる楽曲のカラーバリエーション、ポップセンスにより、同世代の支持を多く集める。
BIGMAMAは、金井、柿沼広也、安井英人、東出真緒、Bucket Banquet Bisからなるロックバンド。2002年に東京・八王子で結成され、メンバーチェンジを経て現在の編成となった。2017年10月に日本武道館での単独公演を成功。なお、バンド名にちなんで毎年“母の日”に特別なイベントを開催している。
【写真】「イケメン！」お相手のBIGMAMA・金井政人
サイトでは「私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです」と感謝。
金井もサイトを通じて「私事で大変恐縮ではございますが、このたび、長屋晴子さんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「日頃より温かく見守り、支えてくださっているファンの皆さまをはじめ、メンバー、スタッフ、そして関係者の皆さまに、改めて心より深く感謝申し上げます」と記した。
さらに「皆さまのご期待にこれまで以上にお応えできるよう、より一層精進してまいります。至らぬ点も多々あろうかと存じますが、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻、ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます」とコメントしている。
緑黄色社会は、愛知県出身4人組バンド。愛称は”リョクシャカ”。高校の同級生(長屋晴子・小林壱誓・peppe)と、小林の幼馴染・穴見真吾によって2012年結成。「Mela!」（2020）、「花になって」（2023）、「キャラクター」（2022）「サマータイムシンデレラ」（2023）など話題曲をコンスタントに発表。2022年には初の日本武道館公演、2023年〜2024年にかけてアリーナツアーを成功させ、2025年9月からは初のアジアツアー開催が決定するなど躍進を続けている。
「NHK紅白歌合戦」3年連続出場（2022〜2024）、第65回日本レコード大賞優秀作品賞受賞（2023／サマータイムシンデレラ）。長屋の透明かつ力強い歌声と、個性・ルーツの異なるメンバー全員が作曲に携わることにより生まれる楽曲のカラーバリエーション、ポップセンスにより、同世代の支持を多く集める。
BIGMAMAは、金井、柿沼広也、安井英人、東出真緒、Bucket Banquet Bisからなるロックバンド。2002年に東京・八王子で結成され、メンバーチェンジを経て現在の編成となった。2017年10月に日本武道館での単独公演を成功。なお、バンド名にちなんで毎年“母の日”に特別なイベントを開催している。