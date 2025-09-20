女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が大人気雑誌の専属モデルに就任したことを報告した。

２０日までに更新した自身のインスタグラムに、「この度、Ｒａｙ専属モデルになりました！」と報告。続けて、「憧れの雑誌Ｒａｙ専属モデルさんになれたことが本当に夢のようで光栄です！！ 単独表紙も務めさせていただき Ｒａｙの皆様からの特大のプレゼント 本当に感謝しています」と感謝をつづり、「これからはお見せしたことのない Ｒａｙモデルの櫻井優衣をお見せできるように頑張ります！！ よろしくお願いします！ ぜひ手に取って、見てください！」と意気込むと、淡いグリーンのノースリーブの衣装姿や全身白のコーデショット、さらに自身が表紙を務める「Ｒａｙ」１１月号の写真などを披露した。

この投稿には「優衣ちゃんの活躍の幅がどんどん広がっていく おめでとう」「おめでとう！！すごすぎる」「最高かよ！」「優衣ちゃんおめでとう！！夢をどんどん叶えててすごいよ️単独表紙全部集める！ゲットするね」「世界一可愛い」など多くのコメントが寄せられている。