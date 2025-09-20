ÃæÅçÌ¤è½¡¢µÜÅÄ¾¸ã¤¬2¼ïÌÜ1°Ì¡¡¥·¥ç¡¼¥ÈWTÂåÉ½Áª¹Í²ñ
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÊWT¡ËÂåÉ½Áª¹Í²ñÂè1Æü¤Ï20Æü¡¢Ä¹Ìî¸©Äë»º¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÃË½÷¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¤È1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÃæÅçÌ¤è½¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬2¼ïÌÜ¤òÀ©¤·¤¿¡£500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¹õÀîµ±°á¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÊ¿°æ°¡¼Â¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬2°Ì¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏµÜÅÄ¾¸ã¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¤¬2¼ïÌÜ¤Ç1°Ì¡£2°Ì¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾®ÃÓ¹îÅµ¡ÊÁ´Æü¶õ¾¦»ö¡Ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬ÅÏÊÕ·¼ÂÀ¡ÊºåÆîÂç¿¦¡Ë¡£
¡¡Âç²ñ¤ÏÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Î°ì¤Ä¡£WTÂåÉ½¤Ï´û¤Ë½ªÎ»¤·¤¿Á´ÆüËÜµ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢¤È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç·è¤á¤ë¡£