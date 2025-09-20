【Switch2】エディオンが「ポケモン同梱版」を抽選販売！アプリ会員もOK《21日まで》

家電量販店のエディオンは、2025年9月5日10時から21日23時59まで、任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」（5万3980円）の抽選販売を行っています。

10月16日発売のポケットモンスターの新作ゲームと、Switch2がセットになった商品です。

当選発表は【10月3日】

エディオンの各種会員のみ応募できます。応募は1人1回までです。

＜応募資格＞

・エディオンカード会員

・アプリ会員

・あんしん保証会員

・ID会員

当選した場合の受け取りは、ゲーム取扱店またはネットショップによる配送です。応募時に希望の都道府県と店舗を選択できます。なお、ネットショップを希望する場合は、都道府県で「大阪府」を選択すると「ネットショップ」の項目が表示されます。

当選発表は【10月3日】の予定です。当選者のみ、申し込み時の電話番号にSMSが届きます。

購入期間がそれぞれ異なります。店舗受け取りの人は10月16日（開店時間）から20日（営業時間）まで、選択した店舗にて購入できます。

ネットショップの人は、10月3日以降、8日23時59分までに支払いを済ませて購入する必要があります。

欲しい人は、注意事項をよく読んで申し込みましょう。なお、応募多数の場合、予告なく応募を締め切る場合があるそうです。早めの応募がおすすめですよ。

申込み完了メールは送信されません。申込み完了後に表示される「ご応募ありがとうございました〜」の画面表示をもって完了となります。

＜参考＞

エディオン 申し込みページ

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）