Snow Manによるトラベルドキュメンタリー番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系）のエピソード5が、明日9月21日16時25分より放送される。

今回は、Snow Manの渡辺翔太と目黒蓮に加え、“10番目のメンバー”としてAI風ロボ タビィが京都を巡る旅をオンエア。保津川下りでは、急流のスリルでテンションが爆上がりに。続く西陣織の老舗では着物に着替え、夏の京名物である鱧（はも）料理を堪能し、目黒が鱧の骨切りに初挑戦。職人技に触れた目黒が語る“仕事への向き合い方の変化”も明かされる。また、高野川沿いのベンチでは、完全プライベートモードで語り合う2人の素顔も。

世界遺産の清水寺では、夕景に心奪われながら、渡辺が「Snow Manの5周年を自然もお祝いしてくれているみたい…まだまだ見てない景色があるなって思う瞬間」とコメント。目黒は「いろんなものが見れる人生にしたい」と語る。仕事を忘れてオフモード全開の2人が、京都で見つけた“新しい景色”とは。

（文＝リアルサウンド編集部）