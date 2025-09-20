湊ゆずが、短編映画『ロングホットサマーバケーション』の主題歌と劇中歌を担当することが決定。また、本映画にて俳優デビューする。

本映画は、小野峻志監督による短編映画として製作されることが決定。月代（堀春菜）と亀子（志田こはく）の姉妹が暮らす家に、不法移民のラルゴ人姉妹 フォルテ（坂巻有紗）とヴォーチェ（工藤スミレ）が乗り込み、大騒ぎとなるドタバタホームドラマとなっている。

また、9月22日0時より、舞台挨拶付き完成披露試写会やサイン入りグッズ、劇中音源（限定生産）などの返礼品が獲得できる制作支援クラウドファンディングが始動。本映画は、2026年1月に開催予定の映画と音楽の祭典『MOOSIC LAB 2026』でお披露目後、単独公開を目指しているという。

・湊ゆず コメント

はじめまして。湊ゆずです！この映画の台本を読んだ時、過去に私が世間に向けて書いてきた楽曲と、台本に描かれたメッセージがリンクしている気がしました。今回主題歌を担当させていただくことを、とても嬉しく思います。私自身まだまだ未熟なアーティストですが、この映画に最高な楽曲を添えられるよう、そして沢山の方に届けられるよう尽力いたします！ーーー湊ゆず（劇中歌・主題歌・出演）

・監督 小野峻志 コメント

監督の小野峻志です。『野球どアホウ未亡人』『翔んだタックル大旋風』（今冬公開予定）とスポ根モノにも少し飽きてきたので、本作では思い切って、まだ手がけたことのない「ホームドラマ」に挑戦します。といっても、「オバＱ」も「ブースカ」も「ドラえもん」もホームドラマとして観てしまう人間が監督するホームドラマです。主演の志田こはくさん（映画は初主演だそうですが、良いんですか？）始め芸達者な方々と、期待の若手シンガーソングライター・湊ゆずさんが集まり、まずはひと安心です。「時間ですよ」「寺内貫太郎一家」「ムー一族」などのように、笑いと歌と少しの涙に溢れる、そんな映画にしたいと思います。ご支援の程よろしくお願いいたします。ーーー小野峻志（監督・脚本）

（文＝リアルサウンド編集部）