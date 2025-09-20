10月13日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする草磲剛主演の月10ドラマ『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』のポスタービジュアルが公開された。

本作は、遺品整理人である主人公が、遺品整理会社の仲間たちとともに、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくオリジナルストーリーのヒューマンドラマ。脚本は、草磲が主演を務めた『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』（NHK）の高橋美幸が手がける。

草磲は、商社マンとして忙しく働いていた5年前に妻を亡くした後、遺品から汲み取った故人の想いを遺族に伝える遺品整理人となった鳥飼樹を演じる。鳥飼は小学1年生の息子を育てながら、遺品整理会社「Heaven’s messenger」の仲間たちとともに、さまざまな事情で家族を亡くした遺族に寄り添っていく。

そのほか、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、長井短、小澤竜心、石山順征、永瀬矢紘、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、大島蓉子、小柳ルミ子、村上弘明、中村雅俊、風吹ジュンがレギュラーキャストとして出演する。

公開されたポスタービジュアルは、主人公・鳥飼樹（草磲剛）を中心に、物語を彩る登場人物たち総勢27人が一堂に会したデザイン。美しいブルーを基調とし、淡い紫が光のように差し込まれたカラーリングが目を引き、そこにちりばめられた役者たちの表情が印象的に捉えられている。

鳥飼の横顔は、穏やかな表情で遺品整理人としての誠実さを感じさせ、その背中には大切な人への想いや責任、さまざまな“ひとの想い”を背負っている。また、優しさあふれる穏やかな笑顔もあれば、欲にまみれた自己中心的な険しい表情、絶望や後悔、幸せや希望などがある一人ひとりの表情は、さまざまな人間の感情の機微を繊細に表現。それぞれの視線の交差が、いくつもの人間ドラマが複雑に絡み合うことを予感させる。また、浮遊している人物が、かすかで淡いトーンなのは、“大切な思い出は、残像のように心に宿る”ことを示唆している。そして、タイトルの一部でもある「もう二度と、会えないあなたに」という言葉は、本作の根源的なテーマであり、複数の意味を持つキーとなるフレーズとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）