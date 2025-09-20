収納も、操作も、配色も。自動開閉式で毎日使いたくなる【小川】の折りたたみ日傘がAmazonに登場中‼
遮光・遮熱・撥水、すべてこなしてワンタッチ自動開閉 【小川】の日傘がAmazonに登場!
小川の日傘は、北欧・スウェーデン発のブランドが手がける、自動開閉式の高機能折りたたみ日傘。合理性と遊び心を兼ね備えたデザイン哲学を背景に、日常の使いやすさと美しさを両立させた一本。
ボタンひとつで開閉できるワンタッチ仕様は、荷物が多い日や急な天候の変化にも対応。中棒の収納時に手を放しても飛び出さず、徐々に収まる安全構造を採用しており、片手での操作が可能な点も魅力。
遮光・遮熱・撥水機能は外部検査機関によって実証済み。高品質な生地と構造により、百貨店でも取り扱われる信頼性を備えている。
収納ケースはファスナー式で入口が大きく開き、傘の出し入れがスムーズ。裏面にはカラーコーティングを施し、傘との配色を楽しめる仕様に。ブランドロゴ入りのカラビナがアクセントとなり、細部までこだわりが光る。
従来より軽量化された骨組みにより、持ち運びも快適。機能性とデザイン性を兼ね備えた、日常に寄り添う一本。
