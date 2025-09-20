「バッグ重くて肩痛い」→ 解決！【ハニーズ】40・50代の相棒♡「楽ちんトート」

毎日使うバッグは、機能性にもこだわりたいもの。すぐ肩が痛くなる……とお悩みなら、軽量設計のバッグを選んでみて。今回は【ハニーズ】と、ハニーズの一部店舗でも買える【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、軽量かつ上品に持てそうな大人世代におすすめのバッグをセレクトしました。街歩きからお仕事シーンまで、幅広く使えそうな機能と見た目に注目です。

軽量 × 肩クッション入りで持ちやすさ◎

【GLACIER lusso】「肩に優しい軽量A4トート」\2,480（税込・セール価格）

バイカラー配色がおしゃれな、A4サイズ対応のトートバッグ。マチ付きで収納力に期待できるのに、約480gの軽量設計で安心して使えそうです。肩部分にクッションが入っているのもポイントで、肩紐の食い込みや痛みが気になる人にもおすすめ。今ならお手頃価格で狙えます。

シンプルな見た目にギュッと詰まった機能が嬉しい

【ハニーズ】「軽量A4トート」\3,480（税込）

合皮素材のトートバッグは、お仕事や参観日などキレイめに決めたい日にも頼れる存在。約600gと軽量ながらA4書類もすっぽり入る大きめサイズで、前後にあおりポケット、内ポケット付き。シンプルなデザインだからさまざまなコーデに合わせやすく、シーズン問わず愛用できそう。メイン収納はファスナー開閉、キーフック付きなど、ディテールまでこだわって作られたバッグです。

Writer：Anne.M