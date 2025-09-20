「弾道が美しすぎる」地を這うような弾丸ミドル！ 名古屋MFの圧巻ゴールが話題「神シュート」「これは止められないよ笑」
スーパーゴールが生まれた。
名古屋グランパスは9月20日、J１第30節で湘南ベルマーレとホームで対戦。MF稲垣祥の強烈なミドル弾で先制した。
19分、相手陣内に押し込むなかで、中山克広が左サイドからクロスを供給。これはDFにはね返されたが、そのこぼれ球に稲垣がペナルティエリア手前中央で反応する。ダイレクトで右足を振り抜くと、地を這うような鋭いシュートがゴール右に突き刺さった。
インパクト十分な稲垣の今季８ゴール目。これにはSNS上でファンからも「神シュート！」「弾道が美しすぎる！」「これは止められないよ笑」「すごすぎるゴール！」「安定のゴラッソメーカー」といった称賛の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】軌道が美しいミドル！ 稲垣祥の圧巻ゴラッソ！
